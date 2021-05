Denunciaron por acoso sexual y abuso de poder al fiscal Aldo Gerosa

El rol de algunos fiscales y del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ha sido puesto en tela de juicio durante el último tiempo por el espurio accionar y, el cuánto menos, inconcluso desarrollo de varias causas judiciales de trascendente resonancia.

A la lista compuesta por los fiscales de Rosario Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, envueltos en una trama de asociación ilícita que terminó con sus detenciones, a los que se agregó posteriormente el destituido Mauro Blanco, oriundo de Venado Tuerto, ahora, se incorporó Aldo Gerosa, representante del MPA en Reconquista.

Al aire de Sin Mordaza Tv, la abogada Luciana González hizo pública la denuncia contra el fiscal del norte provincial, a quien acusó de acoso sexual y abuso de poder. "El enfrentamiento con el fiscal Aldo Gerosa lleva ya seis años y dos etapas. La primera fue con la denuncia de Eraldo García. Yo lo ofrezco a él (Gerosa) cómo testigo de la causa, pero hubo idas y vueltas, llamados a cualquier hora hasta que finalmente declaró ante la comisión de Acuerdo de la Legislatura", detalló.

Y agregó: "En la ciudad de Reconquista soy querella de muchas causas de resonancia y lamentablemente tengo que cruzarme a estos fiscales con los que tengo que lidiar siendo la única mujer que ejerce el derecho penal fuera de un estudio jurídico. Estoy en la mayoría de causas de abuso sexual y violencia de género".

Sobre las actitudes del fiscal, la abogada relató que "el acoso de Gerosa era de interés personal". "Yo lo callé durante mucho tiempo, es difícil para alguien que se dedica a violencia de género decir 'yo soy víctima y no me atrevo a denunciar', porque si yo denuncio esto no puedo seguir litigando", contó González bajo un basto momento de quiebre emocional.

En la continuidad de la entrevista, la querellante en varias causas penales de Reconquista explicó que "el punto de quiebre fue después de la denuncia contra Eladio García. Allí se tomó todas las licencias que pudo y cuando regresó en el año 2018 llegó al punto de llamarme mediante videollamada sin ropa, mientras yo estaba trabajando. Todos los años que ejercí el derecho penal en Reconquista, nunca fui sola al Ministerio Público de la Acusación. Siempre pedí que alguien me acompañe, porque tenía miedo".

"En el Caso de Rocío Vera, el fiscal nos faltó el respeto a mí y a la abogada Carolina Walker. Siempre utiliza términos denigrantes, y no estamos hablando de cualquier fiscal. Es el jefe de los fiscales y el jefe de fiscales de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual. Esto habla de la impunidad que tienen, de este poder que se le dio a los fiscales total y absolutamente ilimitado. Aprovecharon y abusaron de la estructura del Estado para venganzas personales", amplió la abogada Luciana González.

Y añadió: "Él utilizó sus redes sociales para denigrarnos y maltratarnos, poniendo en tela de juicio nuestra capacidad como abogadas y lo hizo circular por todo Reconquista. Lo que se escondía detrás de todo eso es el rechazo sistemático que yo tuve durante estos 6 años hacia él".

"En agosto-septiembre del año pasado, mediante una llamada de WhatsApp me dijo que 'si yo le hubiese dado bola manejaríamos la ciudad'. Me hice la tonta en ese momento, cambié de tema y corté la llamada", reconoció.

Finalmente, la denunciante admitió que "hay empleadas que tienen terror de denunciarlo. Una empleada me contó los maltratos sistemáticos que sufre por parte del fiscal Aldo Gerosa" y lamentó que "el colectivo feminista de Reconquista está muy politizado, que me disculpen pero es así. En algún momento está muy cooptado por el MPA".

