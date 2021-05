José Vignatti está en "desacuerdo" con la suspensión del fútbol

El presidente de Colón de Santa Fe, José Vignatti, se mostró “en desacuerdo total” con la suspensión del fútbol, en la previa de la semifinal de la Copa de la Liga que su equipo iba a jugar mañana frente a Independiente en el Estadio Bicentenario de San Juan.

En diálogo con Télam Radio, Vignatti calificó como “una medida desacertada” la suspensión del fútbol hasta el 30 de mayo inclusive, acorde a las restricciones por cuestiones sanitarias que impuso el gobierno nacional en todo el país.

"Estamos en desacuerdo total porque tendría que haber sido mejor organizado. No pueden suspenderlo a cuatro horas de subirse al avión. La gente se puede quedar en su casa mirando el partido. El riesgo sanitario es muy bajo en San Juan", manifestó Vignatti.

El presidente de Cólón de Santa Fe aseguró que el plantel "iba en una burbuja y teníamos todos los test negativos, esto es un desconcierto total. Las 55 personas que viajaban tenían test negativos".

"Las medidas nacionales y provinciales de Santa Fe muchas veces se contradijeron. Es un desconcierto general. Ahora la gente no puede ni mirar fútbol en la casa", se quejó.

"Nosotros estamos preparados para esta semifinal pero ahora no sabemos cuándo se juega. En junio se les terminan los contratos a varios jugadores, al cuerpo técnico y no sabemos nada. La improvisación en este país es así. No entiendo cómo traemos la mitad de la Copa América a la Argentina y no podemos jugar estas semifinales en un lugar con bajo riesgo. Pero bueno, es nuestra opinión", concluyó Vignatti.