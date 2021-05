Profesores repudiaron la obligación de cumplir horarios en las escuelas

Desde el colectivo de Docentes Feministas comunicaron su rechazo a la medida del gobierno provincial que obliga a los profesores a cumplir horario en las instituciones escolares. La suspensión de la presencialidad no significaría el trabajo desde el hogar, sino que el Ejecutivo busca que la docencia asista a las escuelas.

"Repudiamos esta noticia", destacó Jaqui Bussi integrante de la agrupación. "Entendemos que es una medida arbitraria, reprochable desde el punto de vista pedagógico y sanitario. No hay conectividad en la mayoría de las escuelas y donde hay llega a pocos salones. No están dadas las condiciones de virtualidad en la escuela. Tampoco hay equipos tecnológicos, esto implica que tendríamos que trasladar equipos y computadoras propias lo que significa un riesgo".

Expresó que la medida no tiene sentido porque no servirá para cumplir tareas específicas. "No estamos diciendo que no queremos ir para entregar cuadernillos o sostener merenderos. Pero esas son actividades esenciales, que se justifican".

Para la entrevistada, en el marco del colapso sanitario, es un contrasentido hacer que los docentes se movilicen. Remarcó que la mayoría trabaja en escuelas diversas y que los docentes de especialidades, como su caso, llegaban a tener hasta 30 burbujas por semanas.

"Parece que el año pasado no se hizo nada. Esta idea nos ofende y generó malestar. Subyace el prejuicio de que la docencia no tiene nada que hacer si no asiste a las instituciones. Pero no es así, estamos con los grupos de WhatsApp de las familias, financiamos la actividad con nuestros equipos y conexiones, entre muchas otras cosas", enfatizó.

Presencialidad

Desde el colectivo que integra, señalan que la presencialidad no puede reemplazarse, pero que "hay un marco único, histórico, que hace que no sea posible. Pusimos todo, mucha creatividad para buscarle la vuelta".

"Muchas personas hablan pero no pisan las escuelas, se habla de los protocolos pero no están las voces de docentes, que somo las que estamos ahí. Los protocolos no son impecables", dijo por último.

