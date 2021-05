Fugaz robo en el Bowling "El Clásico"

El Club Social, Cultural y Deportivo "El Clásico" fue blanco de malvivientes que perpetraron un veloz robo en las instalaciones de la entidad, ubicada en el macrocentro santafesino. Los ladrones sustrajeron dinero y dejaron preparado unos cuchillos, zapatillas y botellas de fernet que no pudieron llevarse.

Luego de romper uno de los vidrios del frente, justo debajo del cartel que advertía que el lugar estaba "protegido" por un sistema de alarma, entraron al local. En el interior, tuvieron apenas unos pocos minutos para sustraer el cambio de la caja registradora, ya que la alarma comenzó a sonar.

Cuando la comisión directiva arribó al Club, tras el aviso de la central de monitoreo, encontró un gran desorden, con elementos tirados en el piso, cuchillas, botellas alcohólicas, zapatillas y algunos billetes.

"Los sensores se activaron a las 7.07 aproximadamente y a esa hora me llamaron desde la unidad de monitoreo de la empresa. No me llamó mucho la atención, porque cada tanto se dispara la alarma, pero al toque me llamó un vecino para avisarme que había gente adentro del local y que estaban robando", contó un par de horas más tarde Héctor, el encargado del lugar.

"Llamamos inmediatamente a la policía, pero cuando el patrullero llegó ya los tipos se habían ido. Hicieron todo muy rápido. Seguro que era muy flaquito el que ingresó, porque el agujero es bastante pequeño y los vidrios rotos quedaron con puntas filosas. Tuvieron aproximadamente diez minutos para recorrer las instalaciones. Se llevaron 500 pesos que había en una de las cajas registradoras y dejaron un 'botín' de dos cuchillas de carnicero y unas botellas de fernet que dejaron preparadas pero no alcanzaron a llevarse. Tal vez se apuraron porque cuando se activa la alarma el ruido es ensordecedor. Mirando bien, puede que falten una botella de vino y otra de fernet que estaba empezada", agregó.