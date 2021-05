Estrenos que no te podes perder este fin de semana

Como cada fin de semana, las principales plataformas de streaming actualizan su catálogo e incorporan nuevas series y películas de todos los géneros y de todas las partes del mundo para que sus suscriptores nunca se queden sin nada para ver.

A continuación repasamos los principales estrenos para este fin de semana de Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Disney+

Netflix

Ejército de los muertos

Se trata de una nueva incursión de Zack Snyder en el cine de zombies y es uno de los estrenos más esperados por los fanáticos.

La película protagonizada por Dave Bautista cuenta la historia de un grupo de mercenarios que decide llevar a cabo el mayor atraco de la historia en la ciudad de Las Vegas justo después de que se produzca una epidemia de muertos vivientes.

Para lograr su cometido, el grupo de mercenarios tendrá que adentrarse en una peligrosa zona de cuarentena, con los riesgos que ello conlleva.

La película ya se encuentra disponible en Netflix.

Jurassic World: Campamento Cretácico

Este viernes llegó a Netflix la temporada 3 de esta divertida serie animada.

Ambientada en paralelo a los hechos narrados en 'Jurassic World', cuenta la historia de seis adolescentes que son elegidos para vivir una aventura única: acampar en una zona cercana a la Isla Nublar. Pero cuando los dinosaurios salen de sus jaulas y crean el caos, estos jóvenes tendrán que sobrevivir a una situación hostil.

El Vecino

Este viernes llega a Netflix la segunda temporada de esta divertida serie española.

A Javier no le van demasiado bien las cosas. Apenas llega a fin de mes con un trabajo precario, y su relación con Lola no va precisamente bien. Lo que menos necesitaba es que un extraterrestre le cayera encima y le pasara sus superpoderes antes de morir.

Ahora Javier es un superhéroe y se da cuenta que los superpoderes no sirven para nada cuando te echan del trabajo o cuando tu novia decide separarse de ti. Menos mal que ahí tiene a José Ramón, su vecino, que va a enseñarle a usar sus poderes para el bien y a ocultar su identidad secreta, especialmente a Lola, que ha decidido darle un giro a su mediocre carrera de periodista investigando a Titán, el misterioso superhéroe.

Amazon Prime Video

De viaje con los Derbez

Nueva temporada de esta divertida comedia mexicana. Esta sitcom gira en torno a la familia de los Derbez en su viaje a Marruecos. La familia Derbez está compuesta por el comediante mexicano Eugenio Derbez, el patriarca de la familia; la actriz Alessandra Rosaldo, su esposa; Aitana Derbez, su hija; Vadhir y José Eduardo Derbez, sus hijos; y Aislinn Derbez, su hija mayor, junto con Mauricio Ochmann y su hija Kailani.

P!nk: Todo lo que sé hasta ahora

Documental en el que la galardonada artista P!NK se embarca en una gira mundial por su disco que rompió récords en el 2019, “Beautiful Trauma”, y le da la bienvenida al público al unirse a su familia mientras trata de encontrar un balance entre ser mamá, esposa, jefa y artista.

Apple TV+

Trying

Segunda temporada de esta divertida serie británica. El mayor deseo de Nikki (Esther Smith) y Jason (Rafe Spall) es ser padres, pero es lo único que no pueden tener. ¿Cómo van a llenar los próximos 50 años si no pueden formar una familia? Después de descartar otras opciones, Nikki y Jason deciden adoptar y se enfrentan a un mundo de nuevos y desconcertantes desafíos.

1971: The Year That Music Changed Everything

Docuserie aclamada por la crítica. En una época tumultuosa, 1971 fue un año de innovación musical y renacimiento impulsado por la agitación política y cultural de la época.

Las estrellas alcanzaron nuevas alturas, nuevos talentos irrumpieron en escena y los límites se expandieron como nunca antes. La serie documental brindará una mirada más cercana hacia los artistas y canciones más icónicos que todavía escuchamos 50 años después, incluidos The Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell, Lou Reed y más.

Disney+

M.O.D.O.K.

Divertida serie animada que se estrena este viernes 21 de mayo. Cuenta la historia del supervillano M.O.D.O.K, quien ha perseguido durante mucho tiempo su sueño de conquistar el mundo. Pero después de años de reveses luchando contra los héroes más poderosos de la Tierra, derrocado como líder de A.I.M mientras lidia con el matrimonio y una vida familiar que se desmorona, M.O.D.O.K está listo para enfrentarse a su mayor desafío hasta ahora: una crisis de la mediana edad.