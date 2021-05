¿Qué contratos se le vencen a Colón en junio?

Colón, uno de los semifinalistas de la Copa Liga Profesional, sufre por la suspensión del fútbol argentino, que determinó la Liga Profesional por la grave situación sanitaria por el coronavirus, ya que podría quedarse sin tres jugadores y el DT.

Leer también: La decisión que tomó el técnico de Colón

Leonardo Burián, Luis Rodríguez y Eduardo Domínguez finalizan su contrato en junio. Además, se termina el préstamo de Gonzalo Piovi, que debería volver a Racing.

Según pudo saber Sin Mordaza, el plantel volverá a entrenar desde el lunes bajo estrictos protocolos de salud. "Estamos pidiendo los permisos correspondientes para no estar en desventaja deportiva", agregaron.

De momento, la alternativa que corre con más fuerza es para que el enfrentamiento entre Independiente y Colón se lleve a cabo el 2 de junio, así también como el de Boca y Racing; mientras que la final, que se jugaría en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, sería el 5 de ese mismo mes. Es decir, una vez que concluya la cuarentena estricta de nueve días dispuesta por el presidente Fernández (hasta el 31 de mayo inclusive).

No obstante, ante lo reciente de lo sucedido, todavía no hay confirmación oficial con respecto a esos días, pero sí es la chance más factible hoy por hoy. Pero en caso de posponerse porque la situación sanitaria no mejora se podría jugar durante la Copa América y el Sabalero tendrá que ver si logra arreglar la continuidad de los tres jugadores y el DT.

Con info de TyC Sports