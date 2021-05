Gonzalo Piovi y el futuro de Colón: "No entrenarnos sería una desventaja"

Gonzalo Piovi pasó este sábado por Sportia y expuso el parecer de Colón, uno de los que espera ansioso por las postergadas semifinales de la Copa Liga Profesional frente a Independiente.

"Muy ansioso porque en este momento estaríamos jugando algo que era muy lindo para nosotros, ojalá pronto se pueda jugar. Tenemos que tener calma y esperar. Lo ideal sería jugar en no más de 10 días", deseó en diálogo con Sportia.

Igual, el lateral dejó en claro que la prioridad del grupo es que se resuelva que pueden entrenarse. "No entrenarnos sería una desventaja, ojalá no dejemos de entrenar. Estamos esperando a ver si el lunes podemos entrenar, quizás los equipos que estén en competencia o en Copa tengan un ritmo futbolístico que nosotros no podamos tener", lamentó.

Los contratos que finalizan el 30 de junio

Luis Rodríguez, Leonardo Burián, Gonzalo Escobar y el DT Eduardo Domínguez integran la lista de figuras que podrían perderse de reprogramarse la definición para julio. Al respecto, Piovi se mostró preocupado: "Uno peleó con un grupo que se formó y lo mejor y lo más merecido sería que los propios compañeros terminen de jugar estas instancias tan importantes para la institución y para uno, que no siempre las juega".

Se dilata la definición de la Copa Liga Profesional pero no la motivación de Colón

"La motivación va a estar siempre, más en estas instancias decisivas, son partidos muy lindos de jugarlos. El hincha nos hace sentir constantemente el apoyo, con estos protocolos no se puede ir a la cancha pero nos hacen saber que están presentes y en Santa Fe se respira mucho fútbol", finalizó.