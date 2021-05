Michlig apuntó contra la ministra Cantero y dijo que "pone excusas para no ir al Senado"

En su último discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, volvió a insistir con la sanción de la "ley de conectividad". En esta línea, la ministra de Educación, Adriana Cantero, arremetió contra el socialismo por la conectividad en la provincia.

Sin embargo, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig (UCR - FPCyS), se puso el guante y le respondió a Cantero. "Hay funcionarios del Gobierno que no cumplen con lo que establece la Constitución. A la ministra (Adriana Cantero) la convocamos para que vaya al Senado y dio decenas de excusas para no ir", manifestó en CADENA OH!.

Con respecto a la sanción de la "ley de conectividad", Michlig sostuvo que se trata "de un acuerdo hecho a medida de alguna empresa en particular" y agregó: "No está clara la inversión, ni los costos que va a demandar el proyecto del Gobierno".

Para el senador, "tenemos problemas en general, pero principalmente en las zonas rurales hay inconvenientes de conectividad" y añadió: "La fibra óptica prevista se superpone con otros pedidos, ya sea a nivel nacional por parte de ARSAT, como por parte de la fibra óptica de los privados".

"Necesitamos que el proyecto del Gobierno sea un complemento de lo que ya está instalado", expresó el legislador. Además, consideró que el Estado provincial "tiene que llegar con un buen servicio de paquete de datos y con velocidad; eso es lo que tiene que ofrecer".

"Que tenemos mala conectividad, es cierto; que queremos una mejor conexión, por supuesto, pero queremos que las cosas se hagan correctamente", sentenció Michlig.

