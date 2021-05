Sebastián Saborido: "Dirigir a Atenas es dirigir al más grande de la historia"

Sebastián Saborido se convirtió en las últimas horas en el nuevo entrenador de Atenas y charlamos con él para conocer sus sensaciones con respecto al puesto al frente del elenco cordobés.

Leer también: El santafesino Sebastián Saborido es el nuevo técnico de Atenas de Córdoba

-No sé para vos qué significa ir a Atenas, pero hablábamos antes de la nota, ir a Atenas es ir a un grande, al más ganador de la historia, es una marca registrada. Para vos, como entrenador, ¿qué significa?

. Primero, lo mismo me preguntaron en la página oficial de Atenas, es un orgullo y una tremenda responsabilidad por todo el contexto que rodea al equipo más ganador de la Liga Nacional. Segundo, a nivel personal uno como entrenador busca en su proyección mental tener la chance de llegar a un equipo importante. Ya lo era Libertad para mí, y me parece que esto es un salto de calidad.

-¿Qué creés que significás como entrenador para que un equipo como Atenas te vaya a buscar? Porque yo sé que otros te fueron a buscar.

. Me parece que uno trabaja siempre en función de dar lo mejor en el lugar en el que está y eso termina siendo importante, dejando no solo una buena imagen de cómo juegan tus equipos, sino también uno puede demostrarlo desde su laburo. Es eso, no hay mucho misterio, es una satisfacción muy grande darme cuenta con estas posibilidades que mi trabajo se haya visto.

-En el buen sentido de la palabra, has demostrado hacer mucho con poco.

. A veces está bueno a nivel de que eso pone en consideración a uno como entrenador para algunos equipos en algunas situaciones, pero lo que no está bueno es que se te encasille solamente en eso y poder dar el salto para buscar otras cosas. El desafío personal pasa un poco por ahí.

-¿Qué buscan? Vienen de dos o tres años flojos, zafando del descenso en dos, ¿cómo ven esta temporada? Porque calculo que esta campaña será de transición, aunque no estoy seguro cuál será la idea de Atenas hoy.

. Hablé particularmente con Bruno Lábaque. La idea es mejorar las campañas deportivas gracias al presupuesto. Empezar una reconstrucción para que Atenas vuelva a ser el Atenas de la historia. El objetivo, con el tiempo, está puesto en eso.

-Va a ser media larga la pregunta. Me viene dando vueltas en la cabeza hace bastante esto. Hay cinco, seis ligas de América que hasta hace cinco, seis años no competían tanto desde lo económico y hoy pagan todas mejor que nosotros. Chile, Uruguay, México, Colombia... y si le agregás Puerto Rico, ni hablar, más alguna cosita de Venezuela. El año pasado, muchos equipos pensaron que la forma de competir o de compensar era subiendo jugadores desde el ascenso. Atenas fue quizás el más contundente, y hoy estoy viendo que no resultó tan bueno, es como que, subiendo de la Liga Argentina, a nivel equipo, podés zafar, pero no mejorar en el año, porque son del ascenso. Veo más a algunos pendientes de ir con jóvenes y veteranos comprobados. ¿Pensás que se puede hacer lo que de reemplazar jugadores?

. La respuesta a la pregunta que es larguísima, que es más un planteo, me parece que este año, para los equipos de presupuesto medianamente bajo, será difícil armar los planteles porque incluso, varios jugadores, si vos les preguntás, siempre te dicen sí, pero primero espero si me sale algo de Colombia, por decirte un lugar. Pasó el año pasado, la gran mayoría de los basquetbolistas, salvo los de Uruguay, volvieron a sus equipos. Varios conjuntos optaron por esperar el regreso. Será un trabajo de investigación importante y en el armado esta sacado del presupuesto. No te puedo decir cómo será en Atenas porque no lo tengo charlado con ellos. Sí sé que debe reconstruirse por completo. Es un trabajo arduo que deberemos instalar con Claudio y, obviamente, en función al presupuesto.

-De alguna manera tenés una buena base en Atenas. Si necesitás elegir entre jugadores de la Liga Argentina o pibes del club, quizás tenés más de lo segundo.

. Yo apostaría por el desarrollo de los chicos del club, obviamente en consenso con el proyecto que Atenas tenga desde lo institucional. Por eso hay que plantearlos los objetivos y llegar a conclusiones en cosas que todavía tenemos que sentarnos a hablar.

-¿Cómo llegás a algunos aspectos como el formato? Creo que esta Liga fue muy dura desde lo psicológico, quizás un torneo así no se bancarían otra vez.

. Fue muy difícil esta temporada que pasó. Sumale lo que en particular me pasó a mí con el Covid, y con el equipo obviamente. Podría venir una temporada más parecida a la que está haciendo la Liga Argentina, en donde haya mini burbujas. También hay que ver cómo evoluciona el tema epidemiológico de acá a los Juegos Olímpicos, cuando comenzaría el nuevo certamen.

-¿Te pasa como me pasa a mí, que ves un partido de la NBA de ayer con 10.000 personas y te emociona?

. Parece raro, nos acostumbramos a las maquetas o imágenes de video. Este año se normalizó eso de ir a las canchas y que no haya nadie. Lo terminamos naturalizando. Eso se hizo un poco raro. Uno, desde el espectáculo, era la vuelta de la gente y ojalá se pueda ver en el corto plazo.

-Hace cuatro, cinco años que el estadio de Atenas se encuentra en el final y lo más grande debe ser llenarlo de gente.

. Sí, por supuesto, Bruno me dijo algo de que tiene muchas ganas de que al final del año tengan la posibilidad de tenerlo. Sería un sueño para el hincha de Atenas y para la gente del club poder ir a compartir ese momento con su equipo.

Fuente: Basquetplus