Continúa la ocupación de terrenos en barrio Copello de Capitán Bermúdez

Este domingo se cumplen dos semanas desde que 24 familias ocuparon un predio de Independencia y Balcarce de barrio Copello. Reclamaron ese espacio para construir sus viviendas. Muchos años atrás allí funcionaba el vivero municipal, pero desde entonces quedó abandonado, lleno de basura y roedores.

Luego de marchas y contramarchas, y sin la posibilidad de acuerdo con el gobierno municipal del intendente Cinalli, los vecinos que permanecen ocupando el predio levantaron una improvisada carpa. Allí resisten a pesar de las inclemencias del tiempo y del constante acoso de la policía que custodia celosamente el lugar.

El viernes se produjo una nueva reunión entre la fiscal que entiende en la causa de la ocupación de los terrenos municipales. Fue con el abogado del gobierno local y el letrado representante de los vecinos. El encuentro culminó con la confección de un escrito en el que “la Municipalidad asegura que no dispone de tierras pero que puede ofrecernos ladrillos y chapas para construir nuestras casas. No terminan de entender que no tenemos donde hacerlas”, expresó al Diario Síntesis.

Posteriormente, el abogado que los representa llevó el escrito al predio, pero las familias que aún permanecen allí decidieron rechazar los términos y continuar con la ocupación. “Cuando le dijimos que no aceptábamos ese ofrecimiento, la fiscal amenazó con hacer una orden de desalojo en 24 horas. Con enviar a gente de Niñez provincial para les saquen los chicos a las madres que están en el predio y duermen en la carpa a pesar del frío”, contó el mismo vecino.

En la semana se había informado que “hay niños enfermos y también adultos, por el frío y las inclemencias del tiempo. Esto dificulta seguir resistiendo en el lugar”, situación que empeoró en las últimas horas.

“Muchas madres abandonaron la ocupación, pero todavía quedamos unas doce familias. Queremos que mucha gente se entere lo que está pasando en Capitán Bermúdez. Que esta situación se trate a nivel provincial”, agregó el vecino. Adelantó que no descartan realizar una “movilización grande” para hacer visible su estado.