Qué pasará con las clases presenciales en la provincia

"La provincia tomó una decisión y se preparó para tener presencialidad; como ninguna otra provincia vacunó a la totalidad de los docentes que manifestaron su voluntad de recibir la vacuna. Se invirtió en cada una de las escuelas, se equipó con los implementos necesarios", dijo ayer el gobernador Perotti.

"La posibilidad o no de dar clases no es una decisión de presencialidad o no; es una decisión epidemiológica. Lo hemos dicho al inicio, de la misma manera que el año pasado. Este año, en todos los lugares donde epidemiológicamente haya algún inconveniente, se suspenderán", agregó el mandatario.

En principio, Santa Fe mantiene similar evolución epidemiológica que hace una semana atrás, por lo que parece difícil que las clases presenciales vuelvan en los tres departamentos que hoy continúan en rojo. En ese cuadro, La Capital, Rosario y San Lorenzo el lunes que viene deberían continuar con clases virtuales.

"La no presencialidad surge de los departamentos que están en alarma epidemiológica. No es una instancia del decreto provincial. Lo que nosotros tenemos es todas las facultades, independientemente de los lugares o departamentos donde estamos con alarma, de si hay un departamento que no está en alarma, sino en alto riesgo, pero hay una localidad con muchísimos casos, decidir que en esa localidad no habrá clases. Tenemos muchas ciudades con esas características y no todo el departamento", aclaró Perotti.

Virtualidad

"Tenemos que tener garantizado un esquema de educación a distancia. Para algunos será virtualidad, los que pueden conectarse. No es, lamentablemente, para todos los santafesinos. Hay que tener la posibilidad de garantizar un vínculo educativo en la distancia", dijo en un tiro por elevación a la Cámara de Diputados que tiene desde fines del año pasado el proyecto de ley de conectividad y aún no lo trató.

"Ojalá podamos en el año ir sumando más posibilidades de conectividad. Ojalá podamos tener un acompañamiento de todos los sectores políticos para destrabar. Yo soy optimista en que vamos a destrabar esta situación porque creo que el nivel de comprensión de necesidad es no solo para lo educativo. Que Santa Fe dé un salto en conectividad es una decisión que tiene que aflorar el diálogo con cada uno de los actores", agregó.

Luego argumentó que avanzar en esa iniciativa permitiría en el año ir mejorando las posibilidades de más alumnos para que puedan trabajar con la virtualidad, aunque señaló que su deseo es que haya "más alumnos presentes en las escuelas".