Exigen un acuerdo urgente para que "no falte carne en las góndolas"

La cadena de la carne se mantiene en alerta desde que el Gobierno decidió suspender las exportaciones por 30 días, con la finalidad de reordenar "al sector", según indicaron las autoridades nacionales.

Al respecto, desde la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA) solicitaron un "diálogo urgente" para solucionar el conflicto y pidieron profundizar en las problemáticas de base que "no son las exportaciones".

"Son decisiones que nos afectan a todos los argentinos, perjudican al consumo interno, afectan a la industria. El Gobierno cree que con esta medida puede frenar el aumento de la carne, pero eso tiene otros problemas de base", manifestó en charla con Cadena OH! Ariel Morales Anton, coordinador de CAMYA.

En ese sentido, explicó: "Nosotros cómo cámara somos el 75 por ciento del consumo interno y consideramos que esto ya tendría que tener solución, debería haber un acercamiento con diálogo, madurez, para llegar a un acuerdo. El Gobierno tiene que poner un poquito y las entidades tienen que flexibilizar algo también".

"El Gobierno tiene que poner un poquito y las entidades tienen que flexibilizar algo también"

"No podemos tener en plena pandemia, con la caída del consumo, un cierre en el abastecimiento de la gente. Esto se va a trasladar a los precios y la semana que viene tendremos problemas. No podemos pagar el costo de que no haya carne en las góndolas", reconoció Morales Anton.

"Esto se va a trasladar a los precios y la semana que viene tendremos problemas"

Y cerró: "El problema es una pérdida del poder adquisitivo. Si no podemos pagar acá lo que se paga afuera es porque tenemos una devaluación de la moneda y una caída del salario real".

Escuchar también la nota completa: