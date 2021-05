Flor Peña reveló su "debilidad" por Marcelo Gallardo

Florencia Peña volvió a incursionar en el ámbito del futbol. Primero había lanzado un fulminante tweet contra Carlos Tevez. Sin ambargo, ahora sus declaraciones son un tanto más amigables, e involucran al mismísimo DT de River, Marcelo Gallardo.

La conductora reveló que tendría una relación de poliamor con un DT de fútbol argentino, ¿a quién le gustaría incorporar a la relación que tiene con Ramiro Ponce de León? A Marcelo Gallardo, el DT de River.

Leer también: Cómo se puede mantener una relación poliamorosa en el tiempo

“Soy muy futbolera y mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad. No choluleo a nadie, pero con él se me caen las medias. No puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza", expresó en diálogo con radio Continental.

Divertida, Flor aseguró que Ramiro no tendría problema en incorporar a Gallardo a su relación. “Mi marido estaría muy contento. Gallardo es el último gran líder deportivo de nuestro país”, lo elogió.

Fuente: Ciudad Magazine