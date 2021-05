Amazon anunció la compra de los estudios MGM

Amazon y MGM anunciaron hoy que arribaron a un acuerdo de fusión definitivo. En el mismo, Amazon adquirirá MGM Studios por un precio de compra de 8.450 millones de dólares, lo que significa un monumental desembarco del gigante del comercio norteamericano en la industria del entretenimiento.

MGM tiene casi un siglo de historia cinematográfica y complementa el trabajo de Amazon Studios, que se ha centrado principalmente en la producción de programas de televisión. De acuerdo a lo anunciado por ambas compañías, la firma fundada por Jeff Bezos ayudará a preservar el legado y el catálogo de películas de Metro Goldwyn Meyer, y brindará a los clientes un mayor acceso a estas obras existentes.

“MGM tiene un amplio catálogo con más de 4000 películas: 12 hombres enojados, Instinto básico, Creed, James Bond, Legalmente rubia, Moonstruck, Poltergeist, Toro salvaje, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair y muchos otros íconos, así como 17,000 programas de televisión, incluidos Fargo, The Handmaid’s Tale y Vikings, que en conjunto han ganado más de 180 premios de la Academia y 100 Emmy“, dijo Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios.

De acuerdo a la periodista Annie Palmer de CNBC, el acuerdo anunciado este miércoles “enfatiza la voluntad de Amazon de invertir mucho para seguir siendo competitivo en el abarrotado mercado de streaming. Amazon, Netflix, Disney y otros servicios de transmisión de video han estado buscando fortalecer sus bibliotecas de contenido para ganar suscriptores, comprometiendo miles de millones para licenciar contenido y desarrollar programación original”.

El desarrollo de Amazon

En los últimos años, Amazon se ha convertido en uno de los grandes jugadores de la industria del entretenimiento por medio de Amazon Prime Video. Las suscripciones a su plataforma -cuyos competidores directos son Netflix y Disney Plus- superan los 200 millones en todo el mundo. Su inversión fue de 11 mil millones en contenido de video y música durante 2020, frente a los 7,8 mil millones de dólares de 2019.

MGM -que hasta hoy era propiedad de fondos de cobertura como Anchorage Capital Group- ha sido considerado un objetivo de deseo por parte de varios compradores potenciales durante años, pero nunca se había podido cerrar la venta. La compañía dio un nuevo impulso el año pasado, ya que habría contratado a asesores para buscar ofertas. Finalmente, Bezos logró quedarse con la codiciada firma de cine y televisión.

Fuente: Infobae