Central empató y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Central empató sin goles con 12 de Octubre de Paraguay, en un encuentro jugado esta noche en el estadio de Banfield, en el sur del conurbano bonaerense, por la última fecha del grupo A, y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto rosarino, que volvió a jugar de local en el estadio Florencio Sola por las restricciones que impone la pandemia de Covid-19 a los aeropuertos del interior, fue beneficiado por la goleada 3-0 de San Lorenzo sobre Huachipato, en Chile.

12 de Octubre sorprendió a Central en los primeros minutos del primer tiempo con una presión alta en tres cuartos de cancha, que le permitió recuperar varias pelotas y llegar con peligro, como a los 9 minutos cuando Ojeda se quedó corto en la salida, Cáceres cortó en el medio y habilitó a Salinas, solo por la izquierda, quien remató cerca del segundo palo.

El "canalla" se apoderó de la pelota desde los 10 minutos y a los 12 Gamba lo dejó solo a Vecchio por el medio, pero éste pateó afuera desde una buena posición.

El equipo rosarino volvió a llegar a los 32 minutos con un buen zurdazo de Ávila desde fuera del área, que el arquero Cardozo salvó hacia su izquierda.

El complemento fue otro partido porque Central sabía que se clasificaba con la victoria de San Lorenzo allende la cordillera, entonces se dedicó a monopolizar la pelota entre su campo y la media cancha ante un rival que se dedicó a esperar y defenderse, y que casi no sacó réplicas.

Central volvió a acercarse a los 37 minutos con una entrada de Zabala por la derecha, que pegó en el brazo derecho de Ayala, en un penal no sancionado por el uruguayo Matonte.

Así, Central se conformó con la clasificación asegurada, que constituye un reconocimiento al equipo del "Kily" González, que cambió a tiempo su forma de juego en el torneo local y que la consolidó en la Sudamericana, donde avanzó a la segunda fase por segunda vez en su historia.

Síntesis del partido

Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian "Kily" González.

12 de Octubre de Paraguay: Mauro Cardozo; César Benítez, Paulo Da Silva, Francisco Manenti y Víctor Ayala; Ariel Schwartzman, Junior Marabel, Víctor Cáceres y Juan Aguilar; José Núñez y Richard Salinas. DT: Pedro Sarabia.

Cambio en el primer tiempo: 22' Fernando Torrent por Damián Martínez (C).

Cambios en el segundo tiempo: 18' Víctor Barrios por Marabel (12), Junior Brítez por Schwartzman (12) y Rubén Ríos por Aguilar (12); 26' Gino Infantino por Luciano Ferreyra (C) y Luca Martínez Dupuy por Gamba (C); 32' Pablo Velázquez por Núñez (12) y 44' Alan Marinelli por Zabala (C).

Amonestados: Damián Martínez y Almada (C). Manenti y Ríos (12).

Árbitro: Andrés Matonte, de Uruguay.

Cancha: Banfield (local Rosario Central)