Argentinos cerró ante Nacional su gran campaña en fase de grupos

Argentinos Juniors cerró anoche ante Nacional, eliminado de la Copa Libertadores, su gran campaña que lo colocó como primero del Grupo F del certamen escoltado por la Universidad Católica, de Chile, con una derrota por 2 a 0 en el Gran Parque Central, de Montevideo, que no le alcanzó al conjunto uruguayo más que para pasar a la fase de play offs de la Sudamericana como tercero de la zona.

El técnico Gabriel Milito decidió una formación alternativa en este último encuentro de la temporada para darle rodaje a algunas jugadores que habitualmente salen como suplentes, aunque no les falte participación en el equipo.

Por ejemplo Emanuel Herrera, de buenas performances en los últimos encuentros, fue titular en lugar del goleador Gabriel Ávalos, como para mencionar una de las variantes más importantes, que el técnico argentino pudo practicar justamente por tener el primer puesto de la zona asegurado.

Y de hecho hasta este miércoles Argentinos y Racing Club fueron los únicos dos equipos nacionales clasificados primeros en sus respectivas zonas.

Claro que la representación argentina en esta fase de grupos fue más que meritoria, puesto que los seis participantes se clasificaron a los octavos de final (lo mismo aconteció en 2018, con cinco segundos y un primero). Además de los dos mencionados, Boca, River y Defensa y Justicia lo hicieron como segundos y este jueves Vélez debe dirimir con Flamengo, en el estadio Maracaná, la primera posición del Grupo G.

Pero si Argentinos Juniors no tenía necesidades a la hora de visitar el Gran Parque Central, su dueño, Nacional, sí llegaba con todas las urgencias habidas y por haber, puesto que no solamente debía ganar, sino que además era imprescindible que Universidad Católica no hiciera lo propio con Atlético Nacional, de Colombia, en Chile.

Y Nacional anoche cumplió con su parte, algo que no había realizado en compromisos anteriores, pero como la "U" Católica también se impuso por 2 a 0 a los de Medellín, con goles del argentino Luciano Aued a los 9 minutos del primer tiempo y Diego Valencia a los 34 del segundo, para meterse en octavos como segundo del grupo.

Por eso los goles registrados en el segundo tiempo del también argentino Gonzalo Bergessío y de la "joyita" que tiene Nacional, el joven Brian Ocampo (21 años), solamente le sirvieron a los tricolores montevideanos para terminar como terceros de la zona y al menos clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De esta manera Argentinos Juniors terminó arriba con 12 puntos, seguido por la Universidad Católica con 9, Nacional con 8 y Atlético Nacional, eliminado de todas las competiciones, con 5.

Síntesis del partido

Nacional: Sergio Rochet; Armando Méndez, Nicolás Marichal, Germán Corujo y Camilo Cándido; Brian Ocampo, Gabriel Neves, Facundo Píriz y Alfonso Trezza; Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio. DT: Alejandro Capuccio.

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Kevin MacAllister, Marco Di Césare y Carlos Quintana; Jonathan Sandoval, Matías Romero, Fausto Vera, Gabriel Florentín y Lucas Villalba; Javier Cabrera y Emanuel Herrera. DT: Gabriel Milito.

Goles en el segundo tiempo: 29m. Bergessio (N) y 39m. Ocampo (N).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Gabriel Carabajal por Florentin (A), Mateo Coronel por Herrera (A); 20m. Elías Gómez por Quintana (A); 25m. Gabriel Ávalos por Cabrera (A); Facundo Mater por Romero (A); Andrés D'alessandro por Trezza (N); 29m. Ángelo Gabrielli por Mendez (N); 39m. Rafael Garcia por Neves (N) e Ignacio Lores por Ocampo (N).

Amonestados: Neves y Bergessio (N). Quintana y MacAllister (A).

Estadio: Gran Parque Central (Nacional, Montevideo).

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay)