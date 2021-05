¿Habrá colectivos la próxima semana?, la respuesta de UTA

La Secretaria del Interior del Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor resolvió un paro de 48 horas que comenzó este jueves a la medianoche y afectará a los servicios de corta y media distancia.

Al respecto, desde la seccional de UTA Santa Fe, reconocieron sobre los subsidios al transporte que "no se mide con la misma vara en el interior del país y los montos no son los mismos, hay una diferencia abismal al momento de hacer la distribución".

"El futuro de este reclamo es incierto, no se sabe si va a continuar la próxima semana o no, pero nosotros queremos una noticia positiva en cuanto al acuerdo paritario, alguna propuesta favorable para los trabajadores", expresó en diálogo con Cadena OH Sebastián Alem, secretario de prensa de la seccionas Santa Fe de la Unión.

Asimismo, desde el Municipio local aseguraron que "el paro está impactando en todo el interior del país y se dispara por un reclamo al mismo tipo de convenio que tiene la ciudad de Buenos Aires a diferencia de las ciudades del interior del país".

"La complejidad de la medida tiene que ver con la forma en la que se pueden mover las personas hoy. El sistema ya está en crisis y se profundizó principalmente por la pandemia, hoy volvió a niveles críticos. Los costos fijos hacen estragos en las posibles prestaciones", detalló Lucas Crivelli, subsecretario de Movilidad de la Municipalidad.

Y agregó: "Lo que el intendente nos solicitó es cambiar la rueda del auto mientras está en movimiento, viendo para adelante como seguimos. Hay que hacer una revisión de cómo va la movilidad en la ciudad de Santa Fe, incluyendo principalmente como eje el sistema de Transporte público".

