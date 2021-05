Series cortas para disfrutar en Netflix

Entre tantas series que ofrece Netflix, hay algunas que son bastante breves y no requieren mucho tiempo. Son ideales empezar y terminar en un fin de semana, una opción válida para quienes les cuesta mantener el interés en una historia por mucho tiempo.

¿Cuáles son las mejores series cortas que podes encontrar en Netflix?

Sky Rojo

"Sky Rojo" tiene una duración de 3 horas 20 minutos en total

Coral, Wendy y Gina emprenden una huida en busca de su libertad mientras son perseguidas por Moisés y Christian, los secuaces de Romeo, el proxeneta y dueño del Club Las Novias. Juntas iniciarán una carrera desesperada en la se enfrentarán a todo tipo de peligros y cuyo único objetivo será seguir vivas cinco minutos más. Esta protagonizada por Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado, Miguel Ángel Silvestre y Asier Etxeandia

Gambito de Dama

"Gambito de Dama" tiene un total de 7 episodios de una hora cada uno

Kentucky, años 60. En plena Guerra Fría, la joven Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) es una huérfana con una aptitud prodigiosa para el ajedrez, que lucha contra sus adicciones mientras trata de convertirse en la mejor jugadora del mundo ganando a los grandes maestros, en especial a los rusos. La miniserie fue uno de los sucesos mundiales de Netflix durante el 2020

Unorthodox

"Unorthodox" tiene una duración de casi 4 horas en total

La miniserie de 4 episodios cuenta la historia de una joven judía ortodoxa que abandona su matrimonio concertado en Nueva York y escapa rumbo a Berlín, donde vive su madre. La historia se inspira en las memorias de Deborah Feldman, en las que narra en primera persona cómo huyó de su estricta comunidad religiosa cuando era joven.

I Am Not Okay with This

"I Am Not Okay with This" consta de 7 episodios de unos 24 minutos cada uno

Sydney (Sophia Lillis) es una chica adolescente que va al instituto mientras lidia con las complejidades de su edad, su familia, su sexualidad incipiente y los misteriosos superpoderes que comienzan a despertar en lo más profundo de su ser.

Bonding

"Bonding" tiene una duración total de 2 horas

"Bonding" sigue la relación entre Tiff y Pete, dos antiguos compañeros de instituto y mejores amigos que se vuelven a encontrar, años después, en Nueva York, retomando el vínculo. Ella guarda en secreto su identidad de dominatrix, hasta que se lo cuenta a Pete y trata de introducirlo en este nuevo mundo sexual. La serie está creada y dirigida por Rightor Doyle y es protagonizada Zoe Levin y Brendan Scannell

Bodyguard

"Bodyguard" posee un total de 6 episodios de 60 minutos cada uno

David Budd (Richard Madden) es un veterano de guerra que trabaja como especialista en protección para la Policía Metropolitana de Londres. Cuando se le asigna proteger a la ministra Julia Montague, cuya visión política apoya todo lo que él detesta, Budd se encuentra en una encrucijada entre su labor y sus creencias. Aunque él es responsable de su seguridad, quizá ella sea su mayor amenaza.

After Life

"After Life" está compuesta por 12 episodios de media hora

Tony (Ricky Gervais) llevaba una vida perfecta. Pero tras el repentino fallecimiento de su esposa, en vez de suicidarse decide llevar al límite lo que se puede o no hacer y empieza a hacer y decir todo lo que le da la gana. Algo que será complicado cuando todo el mundo decide intentar salvar a la buena persona que conocían.

Dark

"Dark" consta de solo 3 temporadas y un total de 26 episodios

Tras la desaparición de un joven, cuatro familias desesperadas tratan de entender lo ocurrido a medida que van desvelando un retorcido misterio que abarca tres décadas. "Dark" se sitúa en un pueblo alemán, donde dos misteriosas desapariciones dejan al descubierto las dobles vidas y las relaciones resquebrajadas entre estas cuatro familias

Alias Grace

"Alias Grace" esta compuesta por 6 episodios de 45 minutos

Basada en la historia real de Grace Marks, una joven inmigrante irlandesa y empleada doméstica en el Alto Canadá que fue condenada por el brutal asesinato de su jefe, Thomas Kinnear en 1843. Grace dice que no recuerda el asesinato, pero los hechos son irrefutables. Una década después, el Dr. Simon Jordan intenta ayudar a Grace a recordar su pasado.

The End of the F***ing World

"The End of the F***ing World" tiene un total de 16 episodios de 20 minutos cada uno

Esta no es la típica historia de chico conoce a chica. James y Alyssa, dos adolescentes rebeldes, se embarcan en un viaje por carretera como nunca habían imaginado. Basada en la novela gráfica de Charles Forsman.

Godlees

"Godless" esta compuesta por 7 episodios de 60 minutos cada uno

Frank Griffin, un despiadado bandido que está aterrorizando una amplia zona del oeste americano de 1880, va a la caza del joven Roy Goode, un antiguo protegido suyo reconvertido en su mayor enemigo. Roy, huyendo de Frank y su temida banda, se esconde en un rancho de La Belle, Nuevo México, una ciudad compuesta mayormente por mujeres viudas tras el derrumbamiento de la mina donde trabajaban los hombres.

Fuente: Ambito