El Gobierno consiguió un empate en la Legislatura

En diciembre de 2020, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, vetó dos leyes sancionadas por la Legislatura provincial, conocidas en mundo político como "leyes anti Sain".

Por un lado, la ley de gastos reservados del Ministerio de Seguridad; por otra parte, el proyecto de ley que plantaba incompatibilidades para los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación -o de sus órganos de apoyo, como es el Ministerio de Seguridad (antes a cargo de Marcelo Sain)-, para que se desempeñen en cualquier otro Poder del Estado provincial.

En las sesiones de hoy, fue dispar el tratamiento de la Legislatura sobre los vetos del Ejecutivo. Si bien ambas cámaras contaron con el 2/3 necesario en cuanto al tema de la incompatibilidad, no obstante, en Diputados no se alcanzó ese número y el proyecto de control de gastos reservados no pudo ser tratado sobre tablas. Por lo tanto, fue enviado a comisión.

En este sentido, y luego de pasar a cuarto intermedio, en la Cámara baja provincial no se consiguieron los 2/3 necesarios para ratificar el rechazo. Aquí tuvo un papel crucial la postura del bloque PRO - Juntos por el Cambio, que acomodó los votos para que no se alcance esta cantidad necesaria.

De esta manera, se mantuvo la ley de incompatibilidades, pero quedó firme el veto del Gobernador sobre el control de gastos reservados. Un "empate" entre el Gobierno y la Legislatura.