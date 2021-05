La Mesa de Enlace define si continúa con el cese de comercialización de hacienda

Los presidentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace se reunirán de forma virtual para decidir si el cese de comercialización de hacienda en rechazo a la suspensión temporal de exportaciones de carne vacuna continúa o no.

El presidente de la Sociedad Rural (SRA), Daniel Pelegrina; el de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; el de Coninagro, Carlos Iannizzotto; y el de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni mantendrán un encuentro para definir los pasos a seguir.

Si bien todavía no acordaron qué sucederá, fuentes de las entidades consideraron que "es probable que continúe el cese" de no levantarse la medida gubernamental adoptada ante el fuerte alza de precios internos que suspende las exportaciones de carne por 30 días, que motivó un paro de comercialización de animales dispuesto por la Mesa de Enlace, .

El lock out comenzó el jueves pasado y se extenderá, en primera instancia, hasta las 24 horas del viernes. Lo que tampoco está definido es si otras actividades, como la de los granos, se acoplarán a la medida de fuerza.

En el transcurso de las protestas, integrantes de la cadena cárnica, en especial del sector exportador, mantuvieron negociaciones para poder destrabar el conflicto y que se reabran las exportaciones.

Mientras tanto, la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya) advirtieron que podría empezar a haber faltantes en las carnicerías de continuar la medida de fuerza.