Palo Oliver contó su experiencia con el covid, agradeció "seguir vivo" y criticó a los "imbéciles anticuarentena"

"Llegué ayer a casa, a las 3 de la tarde, hace 73 días que me fui camino al Cullen. Me hicieron una tomografía y lamentablemente se confirmó que tenía la neumonía bilateral por coronavirus. Me tomó los dos pulmones así que ese mismo día quedé internado, hasta el 7 de abril. Estuve 23 días en terapia, con coma inducido y absolutamente sedado, y 4 días en terapia común. El 31 de marzo me hicieron una traqueotomía y tuve que superar un triple ingreso de virus intrahospitalarios a mi cuerpo, ese fue el momento de más gravedad", así comenzó su relató en diálogo con Cadena OH!, Fabián "Palo" Oliver, acerca de su incansable lucha contra el coronavirus que lo dejó internado en terapia intensiva y con un estado de salud crítico durante varios días.

El legislador provincial atravesó un cuadro complejo después de contraer una neumonía bilateral a causa de una enfermedad que al día de hoy se cobró la vida de 76.135 argentinos y argentinas: "el maldito coronavirus". Aun así, después de un intenso proceso de recuperación, Oliver pasó a integrar el privilegiado grupo de los 3.22 millones de personas en nuestro país que ganaron la tensa pelea contra el virus mortal.

"Pude superar el cuadro gracias al gran trabajo del personal médico del hospital Cullen, son los verdaderos héroes de toda esta tragedia. Ponen cuerpo y alma, aun con historias familiares muy duras. En Aprepa, el lugar donde me rehabilité, una de las enfermeras que me atendió perdió a su hijo de 32 años por covid. Mi compañero de pieza, un rosarino, hace 2 días falleció a su hermano por covid", consignó el dirigente radical.

En ese sentido, reconoció: "Fue muy movilizante volver a casa, hay que agradecer que estamos vivos sobre todas las cosas y agradecer a todo ese personal que nos acompaño en este proceso de recuperación. A Aprepa llegué sin poder caminar, sin poder mover los brazos y sin hablar porque tenía la traqueotomía, y tuvimos que hacer mucho trabajo para que me pueda rehabilitar".

Además, "Palo" valoró y agradeció los mensajes de quienes rezaron y auguraron por su pronta recuperación. "Las muestras de afecto llegaron, es muy lindo sentirse respetado y querido. Todos mis familiares, amigos y afectos que hicieron cadena de oración me hicieron muy bien. Yo tengo que agradecer que tengo una nueva oportunidad", dijo.

Más contagios, más muertes y una cruda relajación de los cuidados

Aun con una etapa de cuarentena estricta, tras 1 año de la llegada de la pandemia a Argentina, algunos ciudadanos dan sendas muestras de un lamentable proceder ante un contexto sanitario complejo. Fiesta clandestinas, manifestaciones sin la utilización de barbijo y relajación de los cuidados son algunos ejemplos. Sobre ello, Oliver reconoció que tuvo alergia en sus manos de "tanto usar alcohol en gel" y hasta incluso dijo creer saber cuando y donde se contagió. "Fue en Reconquista, fuimos con los miembros de la Comisión de Vicentin. Allí en un momento me saqué el barbijo porque nos sentamos a cenar, no tengo dudas de que ahí me contagié", contó.

Y al respecto, detalló: "El problema hoy es que los contagios son más frecuentes, la letalidad es cada vez mayor y el porcentaje de recuperados es menor. La enfermedad ya no hace distinción de edades ni de condición social. Hay que cuidarse mucho y tener empatía, entender más allá de las criticas que pueden hacerse a la gestión del Gobierno. Hay sectores que la están pasando muy mal y no tuvieron la asistencia que corresponde, tienen todo el derecho a reclamar".

Con un denotado enojo y malestar, el diputado criticó a los llamados "Médicos por la verdad" y aseveró que "no se puede dar lugar a los imbéciles anti-cuarentena, a los negadores, a quienes te discuten el uso del barbijo y a quienes hacen fiestas clandestinas. Eso se tiene que combatir desde el Estado, son militantes de la muerte. A mi me enoja muchísimo, realmente en algunos casos no tienen otro calificativo que el de 'imbéciles'. Es un disparate que esa gente tenga la posibilidad de manifestar en espacios públicos y libremente ese tipo de mensaje. Con todas las fallas, el Estado tiene que neutralizar a estar personas y cada uno de nosotros tiene que ser responsables. Hay que entender que si se toman medidas sanitarias, es para proteger la salud de la población".

