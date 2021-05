Nueva denuncia de Jimena Campisi contra Tomás Contantini

Reapareció públicamente Jimena Campisi y contó cómo está la situación judicial con Tomás Costantini. Actualmente, la modelo reclama una cuota alimentaria digna para su hijo en común, además el restablecimiento del vínculo con el menor.

Jimena reveló que hizo una denuncia penal a su expareja por situaciones graves que involucran al pequeño Milo, aunque prefirió no dar detalles de la misma.

“Estoy hace ocho años haciendo audiencias, aceptando cualquier cuota ridícula con tal que haya un vínculo y de tener un poco de paz y tranquilidad en la familia. Por suerte, paralelo a esto Milo va a un colegio que es buenísimo que sí se lo paga Tomás pero no coincide con la cuota alimentaria que le pasa”, explicó en Los ángeles de la mañana.

Luego, la protagonista confesó que el hijo de Eduardo Costantini haría diferencia con sus otros niños: “Fuera de lo que es la cuota alimentaria, pasaron cosas gravísimas en la casa de Tomás como hacer diferencia con sus hermanos. No lo ve hace ocho meses. No llegamos a ningún acuerdo, no sé si es que no lo quiere o no le interesa, no sé cuál es el problema”.

En diálogo con Ángel de Brito y el panel, Jimena Campisi manifestó que decidió terminar con esta triste historia. “Hoy decido hacer un punto final y digo: bueno, no te haces cargo, págale la cuota que realmente corresponde para Milo. Hoy en día está pagando 50 mil pesos”, dijo y explicó que con eso paga 30 mil pesos de expensas y el resto no es suficiente para mantener al menor.

Fuente: Ciudad Magazine