Juntos por el Cambio expresó preocupación por el aumento de la pobreza en la ciudad

La concejal Inés Larriera, de la UCR - Juntos por el Cambio, mostró su preocupación por el aumento de la pobreza e indigencia en la ciudad de Santa Fe.

Publicó en sus redes fragmentos de sus intervenciones en el Concejo Deliberante que, sobre todo, plantean que "En los barrios no hay comida, hay hambre. Me llaman pidiendo mercadería porque no está llegando la mercadería, no está llegando lo suficiente".

Para la entrevistada "Todo es muy preocupante". Apuntó al respecto que el nivel de empleo en los barrios vulnerables es muy bajo. "Se trabaja con changas. En el caso de las mujeres hay servicios domésticos pero no están pudiendo trabajar. No hay ingresos".

"Hoy por hoy tenemos seguramente un enorme número de santafesinos que están en situación de inseguridad alimentaria", destacó.

Al respecto, señaló que el cordón oeste siempre es el más afectado, y también la zona norte. "He recibido llamadas de Santa Rosa de Limna, San Agustín, Villa del Parque. Sabemos los números de la pobreza, han ido incrementando. Y más pega en los niños. No se está accediendo a derechos básicos como la alimentación".

Propuesta política

Según la entrevistada, es fundamental que el intendente, Emilio Jatón, "Asuma el liderazgo que su cargo amerita y así poder organizar estrategias de manejo del riesgo durante la pandemia. También hay que trabajar en el territorio ya que no se sabe cuántas personas están trabajando en el territorio".

Para Larriera es importante también la posibilidad de poder detectar situaciones de maltrato y abuso. "La gran parte de estos problemas surgen en las escuelas y jardines que ahora están cerrados. El Estado municipal no gestionó las vacunas para la docencia. Por eso digo que no hay atención", dijo por último.

Escuchar también audio completo: