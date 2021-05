Jorge Boasso: "Hace tiempo que el radicalismo perdió identidad como partido"

En un año netamente político, donde las PASO y las Generales se empiezan a vislumbrar con más fuerza, los diferentes espacios tejen estrategias para triunfar en las urnas. El radicalismo no es la excepción pero en el camino tiene que saltar ciertos escollos.

"El radicalismo está jugando al Antón Pirulero, en donde cada uno hace su juego. Veo un partido en la misma linea que los últimos años, donde los niveles locales cada uno hace la que le conviene. Algunos van a continuar con el Frente Progresista, otros van a ir con Juntos por el Cambio, otros -en otros espacios- van a ir con partidos distritales", analizó el referente del histórico partido, Jorge Boasso, en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

El dirigente, contó que ayer le mandó un mensaje a Lisandro Enrico -presidente de la Convención- y hoy lo hizo con Carlos Fascendini -presidente del partido-, diciendo que "no olviden que todos integran un partido que se llama la UCR. Que permitan que en todos los niveles locales aquellos afiliados que quieran presentarse con UCR Lista 3 lo puedan hacer. Porque de lo contrario se puede dar el absurdo, en donde va haber radicales en todas las listas, menos en una que no lo van a permitir, que es la UCR Lista 3".

"Hace tiempo que el radicalismo ha perdido identidad como partido. Esto le hace mucho daño. Tiene que recuperar identidad. Me he hecho muy crítico -de propios, extraños y ajenos- de lo que está ocurriendo en el ámbito político. Hay una crisis de los partidos hace mucho tiempo, los cuales prácticamente no existen más. Y hay un error de la gente que cree que con los personajes que votan, mejoran la actividad política o pública. Estamos en una crisis mucho más profunda", cuestionó con firmeza Boasso.

El ex concejal de la ciudad de Rosario, calificó a Pablo Javkin, María Eugenia Schmuck, y Franco Bartolacci como "tres amigos con lo que converso permanentemente y son aquellos con los que tengo mayor afinidad en todos los aspectos de la vida". Ante la consulta de Bigote Acosta sobre una posible invitación de alguno de los tres referentes, Boasso respondió: "Lo charlamos. Con ellos es para pensarlo. Con otros ni lo pienso".

Boasso también destacó la figura de Miguel del Sel, a quien acompaño en la formula para obtener la gobernación de la provincia en 2015: "Se perdieron lo que podría haber sido un gran gobierno. Además, nosotros ganamos las elecciones. Fueron 1.460 votos de diferencia sin querer abrir una urna más. Roberto Falistocco no lo permitió, que era el presidente del Tribunal Electoral en aquel momento y eso va a quedar en la historia".

"Hay buena gente, y gente de mierda en todos los espacios. Trato de juntarme, conversar y construir con la buena gente. Ya me fijo en la persona. Creer que todos los radicales son buenos y los peronistas son malos es un error y viceversa", concluyó Boasso.

