Laspina pidió la unión política para poner un freno al kirchnerismo en la provincia

El fallecimiento de Migue Lifschitz provocó un cimbronazo en el escenario político de Santa Fe que obligó a un pronto reagrupamiento de las fuerzas, cuya expresión más próxima terminó por evidenciarse en el acercamiento entre Juntos por el Cambio y sectores del radicalismo, espacios que desde hace años mantenían conversaciones, aunque permanecían todavía en vías paralelas.

Bajo la premisa de poner un freno al kirchnerismo, el diputado nacional, Luciano Laspina, reconoció la importancia de “sumar” miembros del radicalismo a Juntos por el Cambio, con quienes siempre compartieron similares valores, pero que las diferencias a nivel provincial no lograban fundir.

“Creo que hay que seguir dialogando para incorporar nuevos sectores en un espacio más generoso y que pueda ganar la provincia de Santa Fe, sobre todo para evitar que el kirchnerismo obtenga mayoría en la cámara de diputados, porque eso nos dejaría sin un freno institucional”, reconoció el legislador en diálogo con la Mañana Entera.

Laspina indicó que las coaliciones con dirigentes del partido centenario como los ex intendentes de la capital provincia, José Corral o Mario Barletta, dieron el puntapié para que hoy, “los radicales que están mirando la cuestión nacional comiencen a sumarse. Eso para nosotros es muy bueno, porque si hay algo que hacer, es estar lo más unidos que nunca para ponerle un freno al kirchnerismo”.

Con proyecciones y encuestas donde las principales figuras parecen no sacarse ventajas, para Laspina, “lo que debemos lograr es no dividirnos, porque eso nos puede llevar a mucho riesgo electoral e institucional. Juntos por el Cambio tiene que trabajar en una autocritica interna respecto a los cuatro años de gobierno y volver sobre una agenda que tiene que ver con la creación de empleo, ya que, desde el 2007, Argentina no crea puestos de trabajo en el sector privado, mientras el Gobierno aplica un modelo agotado: ahogar con impuestos”.

Sobre su futuro, el diputado nacional afirmó que “la situación actual del país es tan dura, que es difícil hablar de candidaturas”, sin embargo, añadió: “Estoy haciendo un trabajo importante en el congreso en materia económica, liderando el debate en mucho de sus aspectos y he tenido conversaciones para ver cómo seguimos para adelante, pero para eso habrá que esperar.

Escuchar también la nota completa: