Mauricio Macri, sobre el Gobierno: “Piensan que los ciudadanos somos esclavos”

En una entrevista con Juana Viale, Mauricio Macri dijo que no repetirá “errores” si le toca “volver al poder”. Y profundizó: “El cambio es posible y está comenzando. Vamos a entrar en una etapa muy buena del país. Soy pesimista en el corto plazo, pero optimista en el largo plazo. Estamos en un camino de aprendizaje”. Además, señaló que gran parte de los conocimientos asimilados durante su gestión están volcados en el libro que publicó, Primer tiempo, y subrayó: “El segundo tiempo ya comenzó”.

Según explicó en el programa La noche de Mirtha, emitido por eltrece, “en la Argentina hay un Estado que te quiere avasallar”. En ese sentido, añadió: “La democracia está en riesgo todos los días porque los dirigentes minan el sistema. Van demoliendo el esquema institucional. Los golpes de estado con tanques, violentos, no existen más”.

Leer también: Alberto Fernández: "Siento que no fui escuchado y advertí que esto podía venir"

Además, consideró que “el peronismo está secuestrado por el kirchnerismo”, que quien gobierna es Cristina Kirchner y que “Alberto Fernández nunca tuvo autoridad”. En relación a esto, y al hablar sobre su vínculo con el actual presidente de la Nación, el líder de Juntos por el Cambio contó que -durante el traspaso de mando- le ofreció renegociar la deuda de la Argentina (que, para Macri, “no es grande” en comparación a la de otros países), pero que Fernández rechazó la propuesta. Tal como recordó, la última vez que conversaron fue antes de que se sancionara la cuarentena en marzo del año pasado. “Se cayó en una sobreactuación en el encierro y en el autoritarismo, que fue muy malo para la sociedad”, cuestionó entonces.

Sumado a esto, dijo que le sorprende “la cantidad de veces que habla” el Presidente, aunque reconoció: “Yo asumo que hablé demasiado poco. Como ingeniero que soy, me concentré en el hacer creyendo que el hacer reemplaza a la palabra y al simbolismo, y eso no es verdad”. Y disparó: “Las contradicciones son permanentes; contradicciones de todos los días, sin rigor científico y sin apego a la verdad. Ha destruido el valor de la palabra presidencial”.

Leer también: Cafiero y Perotti en Santa Fe: "Vinimos a reparar las deudas del macrismo"

En línea con esto, al evaluar la gestión sanitaria que desarrolló el Gobierno para controlar la pandemia, el presidente ejecutivo de la Fundación FIFA dijo: “Me parece incoherente que se juegue la Copa América en la Argentina”. Y sobre la disputa por la presencialidad en las clases, sentenció: “Es un gobierno más preocupado por quedar bien con los gremios que por los chicos y los padres. Está todo al revés”.

Por el contrario, destacó que mucha gente le dice que tuvo suerte de no haber tenido que lidear él, como presidente, con el coronavirus. Ante ese escenario, y consultado por los dichos de su exasesor Jaime Durán Barba, quien proyectó que “el gobierno de Macri se hubiera caído con esta misma pandemia”, el exmandatario evaluó: “Moyano y Baradel no hubiesen actuado de la misma manera si yo era presidente. Me hubiesen querido voltear. El famoso helicóptero estuvo en la imaginación del kirchnerismo desde el día uno de mi gobierno”.

“Piensan que los ciudadanos somos esclavos”

En dicho encuentro, el exjefe de Estado habló sobre su vacunación y explicó que aguardaba su turno pero que se inoculó cuando viajó a Estados Unidos para una conferencia, simplemente, porque surgió esa posibilidad. Entonces, argumentó por qué tomó la decisión: “Me estaba por llegar el turno porque ya tengo más de 60 años, pero ¿le voy a sacar la vacuna a alguien por no caminar dos cuadras y pagar mi vacuna?”.

Macri también apoyó la posición de Patricia Bullrich sobre las denuncias de un posible negociado en torno a la llegada de más dosis: “El desmanejo de la vacuna ha sido terrible. Aún hoy no sabemos por qué no tenemos las vacunas de Pfizer”.

Leer también: El presidente iniciará acciones legales contra Patricia Bullrich

Y fue más allá: “Estamos gobernados por gente que piensa que los ciudadanos somos esclavos; piensan que nos pueden cobrar lo que quieren de impuestos y que pueden gastarlo como se les antoja. El populismo niega la verdad científica. El camino más corto para llegar al progreso es decir la verdad”.

En ese mismo sentido, en otro tramo de la entrevista, señaló: “Las violaciones a los Derechos Humanos que vimos en la Argentina -desde marzo pasado hasta acá- han sido tremendas, y se van a investigar. Sin ley, los narcos están atropellando otra vez. El narcotráfico vuelve a dominar en los barrios de la Argentina”.