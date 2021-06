Afirman que el plan “Ciudad 30” es mera cartelería

La concejal Jorgelina Mudallel elevó un pedido de informes para conocer los alcances de la ordenanza conocida como “Ciudad 30”, una iniciativa del municipio, aprobada por el Concejo, para constituir una “zona calma” en el casco céntrico de la ciudad, promover la movilidad segura y saludable fomentando el uso de bicicletas y la circulación peatonal.

"Consideramos que Ciudad 30 no ha tenido avances más que la colocación de carteles. Nosotros planteamos es que queremos ver los avances, no vimos controles ni campaña de concientización para la ciudadanía”, señaló la edil al móvil de Mañana OH!.

"Es imposible que la gente se adapte solamente porque hay un cartel", apuntó Mudallel, quien solicitó “mayor presencia de controles de tránsito, radares y reductores de velocidad".

“Estamos convencidos de que la sociedad toda tiene derecho a informarse sobre la realización de estas acciones y, en caso de que no se lleven a cabo, a exigir su implementación”, agregó.

Ciudad 30

La Ordenanza Nº 12.720 creó una “zona calma” en el casco céntrico de la ciudad, disponiendo de un régimen especial con el objeto de promover la movilidad segura y saludable, fomentando el uso de medios sustentables como las bicicletas, y promoviendo la circulación peatonal.

El plan incluye acciones concretas en el cuadrante delimitado por las calles Urquiza al oeste, Suipacha al norte, General López al sur y Rivadavia (desde Suipacha hasta Mendoza) y 27 de Febrero (desde Mendoza hasta General López) al este. En el área mencionada, se reduce de la velocidad a 30 k/h para los automotores pero, además, se agregan sendas peatonales, se ordenan las bicisendas y se delimitan las zonas de carga y descarga correspondientes a los comercios.

Su objetivo principal es refuncionalizar el área céntrica de la ciudad, contemplando a ciclistas y peatones, como así también reducir la siniestralidad a través de nuevas formas de ocupar y transitar por el espacio público.

Escuchar también la nota completa: