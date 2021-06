Bochini, sin cábalas y con ansias de victoria: "Independiente o Colón tienen chances de ganar"

El ídolo de Independiente, Ricardo 'Bocha' Bochini, dialogó con Cadena OH! sobre el semifinal que disputará su equipo contra Colón en la Copa de la Liga.

"Es un partido muy parejo, los dos equipos tienen técnicos que trabajan más en la parte defensiva que en la ofensiva. En tener equipos equilibrados. Va a ser muy cerrado el partido", apuntó.

Destacó que cualquiera de los cuatro equipos que se disputan un lugar en la final tienen chances. "Boca, Racing, Independiente y Colón definieron por penales. Cualquiera puede llegar a ser el campeón de este torneo".

Ante la consulta sobre la posibilidad de ser director técnico, Bochini rechazó la idea. "Yo no tuve la misma pasión para ser técnico que la que tenía como jugador. Como técnico te tiene que gustar muchísimo, no tuve esa misma iniciativa".

Su puesto era de enganche, y pasó a la historia como uno de los representantes más sobresalientes de la posición. Se convirtió en un arquetipo del jugador que lleva la camiseta N°10.

"Creo que el último 10 fue Riquelme", señaló. "A mí me gustaba mucho Aymar también. Son números 10 que jugaban por tres frentes de ataques, buscaban habilitar a los compañeros con pases en profundidad para que puedan definir. Hoy yo creo que no hay esos jugadores, la selección no lo tiene. Por eso creo que a veces ponen jugadores de otras características en el medio campo".

Sin ninguna cábala, al partido lo mirará con su esposa. "Esperemos que Independiente pueda llegar a un buen resultado".

Por último afirmó que la suspensión de la Copa América en Argentina fue "lo mejor que pudieron hacer. No se puede con todo los contagios, hacer una copa acá es como una burla para la gente, una carga".

