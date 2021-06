Nadia Podoroska quedó eliminada en primera ronda de Roland Garros

La tenista rosarina Nadia Podoroska inició Roland Garros con la ilusión de igualar o superar la marca de semifinales que logró el año pasado, pero errores propios y el gran juego de la suiza Belinda Bencic quebraron ese sueño en primera ronda.

Podoroska, número 42 del ranking WTA, cayó sin atenuantes en París por 6-0 y 6-3 ante la actual número 11 luego de una hora y nueve minutos de juego.

Su pronta eliminación en uno de los cuatro Grand Slam del tenis marcó un extremo con respecto a su desempeño en la edición pasada, cuando alcanzó las semifinales con un tinte histórico: se convirtió la primera en llegar a esa instancia desde la qualy.

Aquella gesta generó un momento de inflexión en su carrera que le permitió ganar en confianza y avanzar en el ranking.

"Era difícil este partido, en especial en primera ronda donde buscás agarrar ritmo. Ella entró muy fina, con muchos winners y no pude jugar mi mejor tenis. Jugué muy corto, ella entró muy cómoda. Estoy triste por no haber podido jugar mejor y llegar más lejos", expresó Podoroska tras la derrota, en diálogo con ESPN.

Su mejor momento en el partido se produjo en el segundo set cuando dispuso de varios break points para quebrar el servicio de Bencic en el 3-3, pero no pudo concretarlo.

"Es lindo estar acá, me trae buenos recuerdos del año pasado, me sentí bien, pero no pude jugar mi mejor juego. Las condiciones fueron bastante diferentes a las del año pasado, espero volver mejor el año que viene", dijo Podoroska.

La jornada argentina en Roland Garros arrancó con la derrota de Francisco Cerúndolo, en su debut absoluto en el certamen parisino, ante el brasileño Thiago Monteiro por 6-3, 6-4 y 6-3.

Cerúndolo, de 22 años y en el puesto 116 del ranking mundial, accedió como perdedor afortunado al Grand Slam, pero se despidió al cabo de dos horas y seis minutos de juego sobre la cancha número 4 en su segunda derrota ante el jugador de Fortaleza, quien lo había vencido el año pasado en los octavos de final del Challenger de Punta del Este, Uruguay.

Cerúndolo había caído con el italiano Alessandro Giannessi (159) por 6-4, 3-6 y 6-2 en la última ronda de la clasificación de Roland Garros pero finalmente se benefició con la baja del canadiense Milos Raonic y hoy jugó por primera vez en su carrera un "Major" de tenis.

Su derrota es la tercera para el tenis argentino en esta edición del mayor torneo de polvo de ladrillo, luego de la sufrida por el cordobés Juan Ignacio Londero en la jornada de domingo y la caída de Nadia Podoroska.

El azuleño Federico Delbonis obtuvo la única alegría argentina con el triunfo ante el moldavo Radu Albot por 6-1, 2-6, 6-0 y 6-1. Su rival en segunda ronda será el español Pablo Andújar, responsable de la primera sorpresa del torneo al eliminar al cuarto preclasificado, el austríaco Dominic Thiem.

El azuleño, número 51 del mundo, llegó por cuarta vez en nueve ediciones a la segunda ronda del torneo de París, instancia que este año intentará superar por primera ocasión.

El español Andújar, 68vo. del ranking ATP, aventaja al argentino 3-1 en el historial de enfrentamientos del circuito mayor y también ganó las otras tres veces que se vieron las caras por Challengers, siempre sobre polvo de ladrillo.

Delbonis, semifinalista este año en Santiago de Chile y Belgrado, le dio al tenis al argentino la segunda victoria en la edición actual de Roland Garros tras el debut con éxito de Guido Pella, el domingo.

Diego Schwartzman (10) hará su presentación mañana ante el taiwanés Yen-Hsun Lu (680) con quien perdió en 2016 en el único enfrentamiento entre ambos.

Por su parte, Federico Coria (94) jugará por primera vez ante el español Feliciano López (62º) y Facundo Bagnis (104) hará lo propio frente al francés Benjamin Bonzi (116).

La leyenda suiza Roger Federer (8) avanzó a la segunda ronda con el triunfo ante el uzbeko Denis Istomin por 6-2, 6-4 y 6-3 en busca de su segundo título luego de la conquista en 2009.

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, debutará mañana ante el estadounidense Tennys Sandgren (66).

En tanto, el español Rafael Nadal (3), máximo ganador de Roland Garros con 13 títulos y vigente campeón, hará su estreno ante el australiano Alexei Popyrin (63).