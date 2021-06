Mariana Nannis liquidó a Fátima Florez por cómo la imitó en ShowMatch

La semana pasada, Charlotte Caniggia debutó en La Academia y junto a ella llegó el humor a la pista de Marcelo Tinelli. Fátima Florez se puso en la piel de Mariana Nannis e hizo una lograda y graciosa imitación de la madre de la participante.

Sin embargo, a Nannis no le hizo nada de gracia que la humorista la caracterice y lo dejó en claro en un picante audio que pusieron al aire en Intrusos.

"Desde algún lugar del mundo, Mariana Nannis deja un audio en el que destruye a Fátima Florez por su imitación. ¡Y esto es una bomba!", dijo Rodrigo Lussich.

Acto seguido le dieron play al descargo sin filtro de la millonaria cuestionando la imitación de Fátima Florez: "Es muy ordinaria, me imita como muy barriobajera. Me imita como una mujer muy exagerada, ordinaria. Primero, yo no me visto así. Segundo, me imita muy mal, como muy bruta, rara. Yo no soy así, pero dejala", aseguró Nannis a pesar de los elogios que recibió la humorista por su excelente interpretación.

