El senador Enrico analizó la postura del radicalismo de cara a las próximas elecciones

De cara a las próximas elecciones, el socialismo y el PRO no pudieron llegar a un entendimiento. Desde el radicalismo bregaron en todo momento para que eso se dé como una propuesta, que nunca se concretó. "Obviamente que no podemos obligar a nadie. Al no darse, el radicalismo quedó con una mirada a dos costas", señaló el senador por el departamento General López, Lisandro Enrico.

"A nivel nacional seguimos el lineamiento que establece el Comité -es decir con Juntos por el Cambio- pero en las elecciones municipales y comunales donde hay muchos gobiernos que venimos trabajando con el Frente Progresista, ahí hay una especie de flexibilidad y el radicalismo integra todavía esta coalición a nivel Santa Fe", manifestó el legislador de la UCR en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

Al respecto, el legislador sostuvo que le parece "muy bueno que Maximiliano Pullaro pueda ser candidato a senador nacional. Es un joven muy enérgico, de mucho laburo, muy comprometido. Le ha tocado lidiar con la más difícil y es la única persona que ha estado al frente de un Ministerio de Seguridad en Santa Fe y pudo terminar un periodo entero de gobierno. Ojalá podamos tener un senador nacional como Maximiliano Pullaro".

El peso del Senado en la provincia

Lisandro Enrico señaló que el Senado tiene un peso importante en esta provincia y representa cada rincón del interior santafesino y eso estuvo siempre en todos los gobiernos. "En este de Omar Perotti, es el único que no ha logrado tener un relacionamiento político adecuado, ni con la Legislatura, ni con la oposición. Por eso, permanentemente hay cortocircuitos", cuestionó.

Como salida de esta crisis, indicó que "sería bueno que el Gobernador, el primer gesto que tenga es, cuando va a un departamento invite al senador a los actos porque hay una orden expresa de no hacerlo, excepto los 5 que son de su confianza. Eso sería un primer gesto para mostrar un relacionamiento normal y salir de la baja calidad institucional que tiene la gestión de Omar Perotti".

El sistema de salud santafesino

El legislador del departamento General López, enfatizó que el socialismo hizo una inversión hospitalaria que no tiene precedentes en la historia de la provincia. "Lo que tiene que haber ahora es una inversión para mejorar el recurso humano. Y en esta época de pandemia hay que pagar más, no un plus de 5 mil pesos", recalcó.

"No sé para qué Omar Perotti tiene guardados 62 mil millones en el banco"

En consonancia, agregó: "No sé para qué Omar Perotti tiene guardados 62 mil millones en el banco en este momento que hay comerciantes que se están muriendo. Es la diferencia entre un gobierno más fiscalista y el de Miguel Lifschitz o Hermes Binner, que el dinero estaba en la calle, no guardado en el banco".

