La inoculación a menores de 60 sin comorbilidades tiene fecha tentativa

Hoy arribarán a la provincia 172.800 dosis de AstraZeneca, el 7,5 por ciento que le corresponde a Santa Fe de las 2.148.600 que tocaron suelo argentino el lunes. En principio se había anticipado que eran 161.000. Omar Perotti se anotició ayer en la Casa Gris, donde se puso al frente de la tarea de comunicar el megaoperativo de vacunación contra la covid, que es el más importante en la historia de la provincia.

En tanto, el gobernador anunció que “ya se vacunó al 62 por ciento de la población objetivo”, que integran los grupos de riesgo (mayores de 60 años, personas de 18 a 59 con comorbilidades y trabajadores de la salud, de seguridad y de la educación). En números: 740.000 personas ya recibieron la primera dosis y 214.000, las dos.

“Comenzaremos a vacunar a los de 18 a 59 con comorbilidades, que son 140.000 personas, lo que demandará no más de 10 días. Lógicamente, después vamos a empezar con los menores de 60, que son la mayoría”, dijo el mandatario.

Perotti estimó que si el ritmo de llegada de vacunas no se detiene, en diez días se comenzará a inocular en la provincia a los menores de 60 años sin comorbilidades. Es más, Nación anunció que hoy comenzará la distribución de más de 2 millones de dosis de AstraZeneca en todo el país, de las cuales 172.800 arribarán a suelo santafesino.

Dosis aplicadas

"Estamos en el 95 por ciento de colocación de vacunas recibidas hasta la semana pasada y ese número descendió al 83 por ciento por el ingreso de nuevas partidas", afirmó la ministra de Salud, Sonia Martorano.

El gobernador no solo defendió el ritmo que lleva la provincia, que "no se extiende en más de 4 o 5 días entre la recepción y la aplicación", sino que además destacó que ya se inmunizaron todos los equipos de salud públicos y privados, los docentes, los policías e incluso unos mil bomberos que cumplen funciones vinculadas a la salud. "No todas las provincias pueden decir lo mismo", aclaró.

“¿Quién dijo que no se vacuna los fines de semana?”. El ritmo de vacunación es muy bueno, se vacuna sábados y domingos”, señaló Perotti. “Si algo funciona muy bien es el operativo de vacunación. Y entendemos que se puede expandir con la llegada de más dosis, sin perder la calidad de atención, el cariño y la dedicación a nuestra gente en cada centro de vacunación. Ahí ponemos el mayor cuidado en el trato, en el desplazamiento y mantenemos un equilibrio en las prioridades de los grupos de riesgo", agregó.