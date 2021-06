Con protocolos y homenajes, bomberos voluntarios celebran su día

Al aire libre, sin público invitado, con la participación de la comunidad a través de las redes sociales y, en algunos casos, con homenajes a sus compañeros fallecidos, los Bomberos Voluntarios de todo el país celebran hoy su día en conmemoración al 137 aniversario de la fundación del primer cuartel de bomberos del país.

El 2 de junio de 1884 se fundó el primer cuartel de bomberos del país, en el barrio porteño de La Boca y desde entonces se tomó esa fecha para reconocer a los miles de bomberos que día a día llevan a cabo esa noble tarea.

"A mi me gustó, si no tenés vocación te vas y no aguantas. Estoy en el cuartel de Las Flores y tuvimos varios momentos difíciles. Fuimos a Rosario por ejemplo cuando sucedió la explosión en la ciudad", contó la bombera santafesina María Laura Salas en diálogo con Cadena OH!.

"Siempre nos tuvieron en la línea de fuego, pero todavía no nos vacunaron por coronavirus. Hoy necesitamos la vacuna, y eso reclamamos"

Y relató que "hoy es un dos de junio distinto, está decretado duelo nacional en conmemoración a los compañeros que fallecieron por covid. Siempre nos tuvieron en la línea de fuego, pero todavía no nos vacunaron por coronavirus. Hoy necesitamos la vacuna, y eso reclamamos".