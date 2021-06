La locura que desata Colón en sus hinchas

El rojo y el negro que lleva la camiseta de Colón flamea por todo el mundo. Ninguno de sus fanáticos quiso perderse la gran final de la Copa Sudamericana en Paraguay, al igual que sucedería si las condiciones estuvieran dadas para viajar a San Juan el próximo viernes donde se disputará la final de la Copa de la Liga.

Uno de esos fervorosos hinchas del sabalero es Matías Levental, que vive hace casi 20 años en Israel, y en 2019 decidió no perderse el trascendental encuentro que disputó Colón ante Independiente del Valle de Ecuador, bajo la incredulidad de su esposa y amigos.

"Fue algo inolvidable. Aunque no se dio el resultado, siempre hay una revancha y esperemos que sea ahora. No se dio la oportunidad de viajar porque no hay público en Argentina, porque sino estaría allá. Es algo que vale cada moneda", contó orgulloso Matías en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

El fanático del rojinegro, relató que "en Israel hay una filial de Colón. Nos juntamos en Tel Aviv a la 1 de la madrugada y en una pantalla gigante ponemos el partido con cervezas y chorizos para que vengan los sabaleros. Esperemos que sea una alegría para todos, esperado durante años. Lo que sentimos por Colón no tiene explicación".

Leer también: Alegrías, expectativas y emociones de los hinchas de Colón

Otro de los reconocidos hinchas que demostraron dejar todo por el equipo del barrio Centenario es Jorge Nini, que viajó desde San Javier a Paraguay en bicicleta. "Lamentablemente no puedo viajar esta vez a San Juan por lo que estamos viviendo, pero anoche tomé la decisión de ir hasta la Virgen de Guadalupe de Santa Fe. Llegar, pegar la vuelta y mirar el partido en casa. Eso voy hacer por Colón por ahora", anticipó Jorge.

También expresó que después -cuando la pandemia lo permita- viajará a San Juan y desde la cancha enviará un mensaje a todo el pueblo sabalero para cumplir una promesa que hizo. "Mientras tanto quiero pedalear hasta la Virgen, recorriendo 160-170 kilómetros. Dios quiera nos ilumine y podamos levantar nuestra primera estrella", dijo ilusionado el hincha desde San Javier.

Escuchar también la nota completa