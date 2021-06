Mauro Cetto: "San Lorenzo es un club que necesita refundarse"

Mauro Cetto asumió ayer la dirección deportiva de San Lorenzo y tras ese acto de presentación sostuvo que la entidad de Boedo "necesita refundarse".

Leer también: Día y rival para el debut de Argentina en la Copa América

"Volver al club me genera muchísima felicidad por todo lo que me tocó vivir acá como jugador, pero también soy consciente de que toda mi vida me preparé para tener una oportunidad como esta", le indicó a TyC Sports el exfutbolista de 39 años.

"San Lorenzo es un club que necesita 'refundarse' y empezar a tener nuevos buenos resultados y buenos rendimientos futbolísticos nuevamente", expresó.

Cetto advirtió que la prioridad en el arranque de su gestión es "encontrar un entrenador que elegir, y después adaptarse a una necesidad prresupuestaria que el club intenta reducir. Esas son dos objetivos claves para este período, y es donde más ímpetu tenemos que poner", alertó.

"Por eso hay que volver a los chicos para que tengan la posibilidad de mostrarse en el momento justo y que jueguen cuando realmente estén preparados para hacerlo. Vamos a hacer hincapié en que se les de lugar, eligiendo los refuerzos allí donde no haya jugadores de inferiores capaces de cubrir los puestos que hagan falta", remarcó.

"Y en cuanto al entrenador, que transitoriamente era un cargo que estaba ejerciendo Leandro Romagnoli (justamente el manager anterior), es alguien que conozco y lo que tengamos que hablar antes de tomar una decisión, lo haremos cara a cara", concluyó.