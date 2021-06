Denunciaron al juez que dejó libre a un abusador porque utilizó preservativo

La Corte Suprema de Justicia provincial resolvió abrir una investigación contra el juez de la ciudad de Santa Fe, Rodolfo Mingarini, quien liberó a un imputado en el marco de una causa por abuso sexual de una mujer, por no poder "relacionar ni entrar en la lógica" de cómo fue que se colocó un profiláctico cuando estaba sometiendo a la víctima.

Frente al proceso administrativo contra Mingarini, deberá nombrarse un instructor que se encargará de recabar evidencia en el caso para determinar si corresponde un sumario, el proceso destitutorio o su archivo.

En tanto, en el día de hoy, bajo la firma de unas 20 diputadas de la provincia, se presentó una denuncia formal ante al procurador de Justicia a efectos de que "realice la investigación y disponga las sanciones que considere pertinente al Juez Penal de primera instancia del Distrito Judicial N°1, Abog. Rodolfo Alejandro Mingarini, por haber trascendido públicamente un decisorio que evidenciaría la carencia de aptitud esencial en el ejercicio de la función judicial".

"Esta conducta del magistrado no hace más que reafirmar la existencia de una justicia patriarcal que debemos revertir. Para lo cual se torna menester la condena de dicha conducta no sólo por parte de la sociedad –como está sucediendo– sino también mediante las sanciones instituidas para reprochar el obrar antijurídico de los miembros del Poder Judicial", indicaron las denunciantes.

En tanto, la diputada Gisel Mahmud afirmó en diálogo con Cadena OH! que, en otra oportunidad, "este mismo juez, en un caso de violencia de género, avaló que el atacante continúe el proceso en libertad a pesar de haber prendido fuego a su pareja", lo que daría cuenta que la resolución de comienzo de semana no se trataría de una situación aislada.

"Lejos de proteger a la víctima el juez se puso en lugar del victimario. Lo que más nos preocupa es que la situación de esta víctima no es la única. Muchas mujeres ante casos de violencia de género son revictimizadas, por lo que resulta urgente ponerle fin a esta justicia patriarcal y machista. Debemos garantizar la ley Micaela para que no sucedan más estos fallos, sin el compromiso de toda la sociedad no hay Ni Una Menos posible", agregó.