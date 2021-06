Andino: "Si no estuviera el equipo de mis amores, querría que Colón fuera campeón"

En la previa del partido que Colón jugará contra Racing por la final de la copa de la Liga Argentina, el reconocido periodista Guillermo Andino aseguró que “si no estuviera el equipo de mis amores en la final, querría que Colón fuera el campeón".

Fanático de la "Academia", Andino reconoció que aquello que caracteriza al club sabalero es "la gente que mueve y la pasión de sus hincas. Si uno tiene que hablar de equipos importantes con hinchadas seguidoras, eso es hoy Colón”.

El presente del club de Avellaneda, con sus goles y conducción, "vino toda desde Santa Fe", admitió Andino, con la presencia de Chancalay, Copetti y Pizzi. “Nunca me tiré contra el técnico por respeto a que si vos tenés un plan para llevarlo a cabo, tenés que darle tiempo a la gente. No podemos estar diciendo en el tercer partido, esto o lo otro, porque fundamentalmente estamos atravesados por distintas circunstancias. Pizzi tenía que armar un equipo nuevo, tenía que él ensamblar a un grupo de jugadores, lo que sabemos que no es fácil y lo fue haciendo gradualmente”.

“Estos partidos hay que jugarlos, para mí Colón tiene un gran técnico, tiene un equipo muy bien ensamblado, pero las finales son partidos distintos y a las finales hay que ganarlas. Vamos a ver qué fútbol se puede emplear en el marco de un partido en donde tenés puesta la cabeza en que si ganás, sumás una estrellita, que, en el caso de Colón, me imagino la revolución que podría provocar por ser la primera”, finalizó Andino.