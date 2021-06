Cris Morena opinó sobre el peso de Jey Mammon y sorprendió al conductor

La creadora de grandes éxitos adolescentes e infantiles, y bastante reservada en el ambiente, Cris Morena, aceptó la invitación de Jey Mammon para hablar de su extensa trayectoria.

Pero dejó perplejo al conductor con su respuesta cuando Jeu le preguntó a quién elegiría como conductor de un eventual relanzamiento de Jugate Conmigo. “Lo elegiría a Santiago del Moro… O a vos, si bajás un poco (de peso)”.

Leer también: El homenaje de Cris Morena a 10 años de la muerte de Romina Yan

En ese momento, Mammon afirmó sin reírse: “Siempre tan esteta Cris, me encanta. ¿O no?”. Para darle humor al comentario desafortunado, Gabriel Schultz remató: “O sea que yo no tengo chances…”. Y Jey sentenció: “En el mundo de Cris no tenés chaces, Gaby”.

Ahí fue cuando Cris comprendió que había cometido un error y se retractó: “No, mentira. Fue un chiste”. Pero su frase no tardó en replicarse en las redes sociales y la productora se transformó en Trending Topic en Twitter a raíz de las fuertes críticas que recibió.

Fuente: Ciudad Magazine