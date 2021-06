Contra el frío y la lluvia, doce películas clásicas en plataformas de streaming

En un día de frío y lluvia, vuelve la pregunta ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos?. En esta oportunidad, doce películas clásicas para ver por distintas plataformas y cambiar el entretenimiento a nuevas propuestas.

'La ventana indiscreta' de Alfred Hitchcock

Se trata de lo que le ocurre a Jeff (James Stewart), que, obligado a permanecer en casa, comienza a sospechar que uno de sus vecinos ha cometido un crimen.

‘La ventana indiscreta’ (1954), es una de las obras clave de la filmografía de Alfred Hitchcock, gracias a la maestría con la que el director nos revela la información y maneja la tensión y el suspenso. Las interpretaciones de Stewart, Grace Kelly y Thelma Ritter, son históricas. En Filmin, tienen un gran ciclo de sus películas.

'¿Qué pasó entre tu padre y mi madre?' de Billy Wilder

‘¿Qué pasó entre tu padre y mi madre?’ (1972), es menos popular del autor. En la cinta, Jack Lemmon da vida a un snob hombre de negocios que se viaja a una isla italiana para repatriar el cadáver de su padre, fallecido durante unas vacaciones. Allí descubrirá que éste tuvo una amante durante décadas y tendrá que lidiar con la romántica hija de ésta en los trámites de repatriación.

'Avanti!' -el título original de la película, acertadísimo por la cantidad de veces que se dice en la película-, es una deliciosa y ligera comedia romántica, llena de personajes encantadores, paisajes de ensueño y los mordaces y divertidísimos diálogos tan habituales en el cine de Wilder. Y sí, está en Filmin junto con otros grandes títulos del director.

'Luces de la ciudad' de Charles Chaplin

Chaplin se resistía al cine sonoro y tuvo dificultades para poder contar esta historia en la que su famoso vagabundo se enamoraba perdidamente de una florista callejera, pero ésta le confunde con un millonario.

Mientras todo el mundo le instaba a que utilizara diálogos para explicar cómo la florista le confundía con un hombre rico, el optó por un sencillo gesto. El resultado es espectacular, casi tanto como su final, que es uno de los más hermosos de la historia del cine. También está en Filmin, junto a un buen puñado de películas del genial artista, ideal para un maratón con niños, especialmente de cortometrajes.

'Desayuno con diamantes' de Blake Edwards

Los clásicos de toda la vida, aunque esta vez algo más típico. En 1961, Blake Edwards adaptó de forma luminosa y restándole algo de sordidez la famosa novela de Truman Capote, ‘Desayuno con diamantes’. Una película al servicio de la maravillosa Audrey Hepburn, que interpreta a la compleja Holly Golightly de forma luminosa y oscura, adaptada al personaje.

En la cinta, es una joven joven aparentemente alegre y feliz que subsiste gracias a que sale con hombres ricos, pero que oculta un complejo pasado. La llegada de un nuevo vecino escritor que es mantenido por una rica mujer casada, hará que cambien su forma de entender la vida. Es una de las pocas películas clásicas que están en Netflix, pero bien merece vera -o volver a verla- por su encanto y porque tiene algunas de las escenas más míticas de la historia del cine: la fiesta en el pequeño apartamento, 'Moon River' o la búsqueda de Gato bajo la lluvia.

'El verdugo' de Luis García Berlanga

Por suerte, la plataforma FlixOlé, dedicada al cine español, se encuentran varios clásicos, incluyendo una de las obras maestras de Luis García Berlanga, la divertidísima 'El Verdugo' (1963).

Catalogada como una de las mejores comedias de cine, 'El Verdugo' y su particular y soberbio humor negro, nos presenta a un viejo verdugo apunto de jubilarse -maravilloso Pepe Isbert-, al que acaban de concederle un piso donde poder vivir con su hija, sólo que vivir en él tiene condicionado el trabajo de verdugo. Divertida, loca y crítica y difícil de contar.

'El club de los cinco' de John Hughes

En Estados Unidos en 1985 se estaban poniendo de moda las comedias de instituto y después del gran éxito de 'Dieciséis Velas' (1984), con la que Molly Ringwald saltaría a la fama y se convertiría en la chica de moda, rodó 'El club de los cinco', convertida desde entonces en película de culto y que era mucho más que una comedia de instituto.

Está en Filmin, junto a 'Dieciséis velas'. Se trata de qué es lo que pasa cuando 5 estudiantes de instituto son castigados a pasar todo el sábado encerrados en su instituto. La película es un hito generacional que cambió el rumbo de la comedia juvenil y un canto a la empatía, a la individualidad y a la energía de la juventud. Una maravilla. Y que convirtió la canción 'Don't You Forget About Me' en todo un himno.

'All that Jazz' de Bob Fosse

Con aquello de que HBO estrenó la primavera pasada una serie contando la tormentosa vida del director Bob Fosse y su mujer la actriz y bailarina Gwen Verdon, la plataforma regaló la obra magna del genial coreógrafo, su película en forma de autobiografía, 'All That Jazz'(1979), en la que representaba sus últimos años de vida y su adicción a todo tipo de sustancias y al trabajo.

En la película, Bob Fosse se abre en canal y es honesto y autocrítico, sin miedo a que el espectador le juzgue por sus acciones. Y se atreve a visualizar su futuro -su final se pareció demasiado al ficticio-, truncado por culpa de los excesos cometidos durante décadas: alcohol y todo tipo de sustancias, sexo y adicción al trabajo por su ambición y exagerado perfeccionismo.

'París, Texas' de Wim Wenders

'París, Texas' de Wim Wenders (1989) es la historia del corazón roto más demoledora, y aún así, es un cálido abrazo cuando la vemos.

Protagonizada por el increíble Harry Dean Stanton y Nastassja Kinski, que han convertido sus trabajos en icónicos de la historia del cine, la película de arrebatadora fotografía y composición visual, cuenta la historia de un hombre que, tras años desaparecido y sin memoria, comienza a recordar lo que fue su vida años atrás, antes de abandonar a su mujer y a su hijo. Bellísima. En Amazon Prime.

'Cléo de 5 a 7' de Agnès Varda

'Cléo de 5 a 7' (1962), es una de las películas clave para entender la Nouvelle Vague, ya que Varda fue la única directora -junto a Marguerite Duras, que dirigiría a finales de los 60- del movimiento cinematográfico francés.

Rodada prácticamente a tiempo real, la película sigue a Cléo, una famosa y bellísima cantante que espera los resultados de médicos de un posible cáncer. Existencialista, bella y contemplativa, Cléo pasea por su barrio, el distrito 14 de París -el barrio en el que viviría Varda toda su vida-, durante esas dos angustiosas horas de espera, mientras se cuestiona sobre el sentido de la vida. Pero, no todo es angustioso en la película, siempre hay un pequeño atisbo de esperanza a ritmo de la música del fantástico Michel Legran. En Filmin.

'Los paraguas de Cherbourgo' de Jacques Demy

Otro indispensable de la Nouvelle Vague, más allá de los siempre estudiados Truffaut o Godard: Jacques Demy, y marido de Varda hasta su muerte en 1990. Siempre colorido y luminoso, y amante de los musicales, Jacques Demy siempre hablaba en sus películas sobre el destino, y 'Los paraguas de Cherbourgo' (1964) puede que sea su película más alabada y bella -y sí, referencia principal de 'La La Land' de Damien Chazelle.

Con música de Michel Legrand, la película de Demy es toda cantada y narra la historia de amor truncada de Geneviève y Guy por culpa del servicio militar que debe cumplir él y la negativa de la madre de ella a casarse con un simple mecánico. La ausencia de Guy, será la excusa perfecta para que conseguir que su hija se case con un rico joyero. Dolorosa, nostálgica y con una música y puesta en escena bellísimas. En Filmin.

'El espíritu de la colmena' de Víctor Erice

Uno de los títulos más importantes del cine español, 'El espíritu de la colmena' de Víctor Erice. Rodada en 1973 y protagonizada por una Ana Torrent de 7 años en su primera película, esta fábula pionera retrata a la perfección la España de la posguerra a través de los ojos de una niña.

Nada más terminada la Guerra Civil, Ana y su hermana se quedan impactadas tras haber visto 'Frankestein' en el cine del pueblo. Ana, la pequeña ha quedado impresionada con la existencia del monstruo, mientras que su hermana mayo, para asustarla le dice que el monstruo se esconde en el pueblo. Se puede suponer quién sería el supuesto monstruo y quién lo es verdaderamente. Para disfrutar en Flixolé.

'El perro del hortelano' de Pilar Miró

'El perro del hortelano' (1996) de Pilar Miró es un clásico moderno indispensable. Una deliciosa comedia de esas de las que no cansan y que hacen feliz.

Se trata de la penúltima película de Pilar Miró y adapta una de las obras más destacadas de Lope de Vega. En la película, una brillante Emma Suárez da vida a la condesa de Belflor, que se enamora de su secretario Teodoro -otro brillante Carmelo Gómez-, quien a su vez está comprometido con una criada de la condesa. Divertida e inteligente comedia de enredo sobre los celos con una maravillosa puesta en escena e interpretaciones fantásticas. En Flixolé.