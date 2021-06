Gastronómicos alertaron que los diez mil pesos no son ATP y deben ir a cada trabajador

La Secretaría de Comercio Interior y Servicios anunció recientemente que está disponible en la página oficial del gobierno de Santa Fe el formulario de solicitud de la Asistencia Económica de Emergencia al sector gastronómico.

Será por tres meses y consiste en el pago de 10 mil pesos a cada trabajador en concepto de parte del salario y para aliviar los costos fijos de las empresas. " Los ATP son una cosa y estos 10 mil pesos deben llegar al bolsillo de los trabajadores", alertó el gremio gastronómico Rosario

Para acceder a la asistencia, que alcanza a bares, restaurantes, comedores y heladerías, es necesario ingresar al sitio web oficial de la provincia, al botón "Coronavirus" y dirigirse a la sección "Programa Asistencia Económica de Emergencia Gastronomía 2021". O directamente al enlace específico oficial.

"Agradecemos la comprensión del gobernador de la provincia y también las gestiones de las carteras economía y trabajo", dijo Sergio Ricúpero, secretario gremial del gremio gastronómico de Rosario

No obstante, el sindicato quiere dejar claro que, "lo que se escribe con la mano no se puede borrar con el codo y que estos 10 mil pesos son de los trabajadores, No son ATP, eso es otra cosa ", reiteró el gremialista