Rodrigo Aliendro expresó su deseo de jugar la Copa Libertadores con la camiseta de Colón

Pasaron un par de días pero Colón sigue de fiesta tras la consagración en la Copa Liga Profesional. En medio de la euforia rojinegra, Rodrigo Aliendro, quien abrió la goleada 3-0 ante Racing, exhibió toda su alegría por el título, remarcó la importancia de su paso por el Ascenso y se refirió al futuro del Pulga Rodríguez.

Leer también: Historias de vida de dos jugadores campeones de Colón

“Es un momento único, un sueño cumplido en lo personal y para el club. Estoy muy feliz porque luché siempre para estar en lo más alto. Todos estamos tratando de disfrutar este momento, sabemos que no se puede salir y eso quizás nos frena un poco porque nos gustaría estar más cerca de la gente, pero estamos en casa, tranquilos, y lo disfrutamos también”, aseguró el volante en Sportia.

Además, el volante de 30 años vertió su opinión sobre Eduardo Domínguez, quien sacó al equipo del sótano de la tabla y en poco tiempo le bordó una estrella: “Es un gran técnico. Apenas llegó él, nosotros estábamos complicados con el tema del descenso. Recuerdo una charla que tuvimos en la cancha antes de empezar la Copa Maradona. Él nos dijo que eran 11 partidos y que nos olvidemos de la tabla de abajo, que pensemos en ser campeones”.

Y agregó: “A partir de ahí empezó su idea. Hicimos una buena Copa Maradona y después en este torneo tuvimos un arranque muy bueno, quizás nos quedamos un poquito, pero al final lo coronamos muy bien y justamente”.

Por otro lado, el mediocampista del Sabalero relató su experiencia en las categorías más bajas del fútbol argentino: “Ituzaingó para mi es súper importante. En un momento Chacarita no me iba a tener en cuenta y tuve que salir a buscar club. Ituzaingó me abrió las puertas, me hizo sentir como en mi casa, todavía hablo con compañeros que me quedaron y estoy súper agradecido. En ese momento tuvimos un mal torneo, nos fuimos al descenso y tuve que volver a Chacarita pensando que no iba a tener continuidad. Pero por suerte me la dio, la pude aprovechar y gracias a Dios después pegué otro salto”.

No hay un jugador de Colón que le encuentre un defecto a Luis Miguel Rodríguez y Aliendro, quien lo conoce más que nadie, no es la excepción a la regla. “Con el Pulga compartí dos años en Colón y tres años y medio en Atlético de Tucumán. Es muy importante. La palabra para describirlo es jerarquía. Quizás en el partido no aparece y después te mete dos pases gol o te lo define con un gol de otro planeta”.

También opinó sobre el futuro del emblema tucumano: “Yo tuve la suerte de aprovecharlo, vivimos momentos hermosos y ahora en esta situación no sé lo que va a hacer, yo le deseo lo mejor. Si se queda acá sabe que tiene una base y si decide irse a otro club también le deseo lo mejor por todo lo que hizo como jugador”.

Por último, en relación a cómo seguirá su carrera, Aliendro aseguró: “Tengo contrato un año más en Colón. Es algo hermoso jugar una Copa Libertadores. Si me toca seguir, la afrontaré de la mejor manera. Y antes que eso tenemos el torneo que viene, que es muy importante para seguir engrosando el promedio y asentando el equipo”.