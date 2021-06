Realizaron una masiva colecta de sangre en Rosario

El jueves 3 de junio se realizó una jornada de donación de sangre e inscripción de potenciales donantes de médula ósea en el Hipermercado Libertad de la ciudad de Rosario. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio, y como parte de la campaña “Te queremos donando”, la actividad convocó a muchos rosarinos y rosarinas que se acercaron a donar con turnos previos o se sumaron de forma espontánea al transitar por el paseo comercial.

Donar sangre salva vidas, fue la premisa bajo la que la Municipalidad de Rosario impulsó la actividad junto con la ONG Donemos Vida, bancos de sangre privados, el Hipermercado Libertad, vecinas, vecinos y organizaciones barriales, con el objetivo de sensibilizar sobre la temática y nutrir a los bancos de la ciudad.

Cabe recordar que a principios de marzo tuvo lugar una jornada similar que convocó a gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos. Nuevamente fue clave la participación del sector privado, a través del Hiper Libertad, garantizando el espacio físico y todo lo necesario para el evento.

Elda Pedraza, integrante de ONG Mujeres de la Plaza, asistió a donar y a colaborar en la organización. “Son acciones que a una le llenan el alma, la vida me dio mucho y tengo la posibilidad de poder devolverlo haciendo algo por el otro, así que me anoté y me quedé ofreciendo el desayuno a quienes terminaban de donar”, dijo.

Juan Manuel Ferrer, director del Centro Municipal de Distrito Sudoeste, resaltó el resultado positivo de la actividad y afirmó: “Hace un tiempo nos propusimos lograr que más vecinos se conviertan en donantes, pero valioso fue que a través de los consejos barriales, surgió la posibilidad de trabajar de forma conjunta con equipos de la Municipalidad, la ONG Donemos Vida que tiene un compromiso muy grande con el tema, y principalmente con vecinos y organizaciones".