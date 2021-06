Prieto: "No logramos detener el porcentaje de personas que requieren internación"

Tras las tres jornadas de festejos consecutivos en la ciudad de Santa Fe, por el triunfo del Club Colón, desde la provincia reconocieron que "lo que dominó fue un comportamiento individual sin ser solidario con otro".

"Uno entiende la pasión y fanatismo, pero no entendemos la perdida del eje de la razón. Frente a la pandemia, lo que más esperamos era un cuidado hacia el otro, pero lo que dominó fue un comportamiento individual sin ser solidario con otro. Seguramente esto impactará en un sistema estresado, con un 100 por ciento de ocupación de camas. Está más que demostrado que la vacunación nos permitió proteger a mucha población, pero no logramos detener el porcentaje de personas que requieren internación", dijo el secretario de Salud, Jorge Prieto en diálogo con el móvil de Cadena OH.

Respecto a la vacunación contra el coronavirus, detalló que "la llegada de dosis nos permitió programar turnos de aquí al 11 de junio, es algo muy importante. En este lapso se asignaron 210 mil turnos para personas de 18 a 59 años con comorbilidades, pedimos que estén atentos en el transcurso de esta semana".

"Se turnaron 210 mil personas y se reabrirá el registro de vacunas para quienes no hayan podido inscribir su comorbilidad correctamente", explicó y recordó que "se deberá acreditar con un certificado la patología declarada. Al contar con un sistema provincial de salud, podemos corroborar con la identidad de la personas si realmente padece la enfermedad que manifestó en la declaración jurada".