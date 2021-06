Desde Educación planifican una "presencialidad con intermitencia"

La ministra de Educación, Adriana Cantero, defendió la decisión de sostener las clases virtuales, pero con los docentes en las escuelas. El viernes, a través de la resolución Nro. 14 de la cartera educativa, se dispuso que se mantendrá la enseñanza a distancia en la provincia, con la exigencia de que el cuerpo docente concurra a cada establecimiento escolar.

La decisión generó una reacción del gremio AMSAFE, que cuestionó la determinación a partir del eventual riesgo para los maestros y la circulación que se estaría generando con su desplazamiento.

Cantero argumentó la decisión tomada sobre la base de que es necesario "el vínculo con el alumno" durante toda la semana. "Tenemos vacunados a prácticamente todos los docentes. Muchos de ellos plantearon en su momento los inconvenientes de conectividad que suelen tener en sus hogares; por eso, consideramos que en la escuela ese vínculo virtual se puede sostener de mejor manera. Desde allí se puede organizar mejor el trabajo, hacer un mejor seguimiento de las actividades de los alumnos, y hasta pautar algunas consultas presenciales individuales con los casos que presenten mayor fragilidad", explicó.

"El objetivo es fortalecer la comunicación pedagógica", sostuvo. "Entendemos que AMSAFE tenga una posición diferente, pero creemos que esto es posible. Tenemos el 98% de docentes vacunados; les pedimos que se organicen en equipos y que aprovechen la conectividad de las escuelas", planteó.

Esquema de intermitencia

Sobre la posibilidad de reestablecer la presencialidad, Cantero dijo que el tema es evaluado permanentemente con el resto de los ministros, pero aclaró que Santa Fe sigue teniendo un nivel alto de casos y una muy baja disponibilidad de camas críticas.

"No estamos viendo todavía los efectos de las medidas más restrictivas y del aislamiento de las últimas semanas. Y no queremos debilitar el vínculo entre educadores y alumnos. Yo desearía que las escuelas abriesen mañana mismo – confesó-. Pero ello no depende de Educación, sino de la situación sanitaria y epidemiológica".

La ministra contó que se reúne por estas horas "con 1200 directores" de escuelas primarias de toda la provincia para evaluar cómo se desarrolla la educación virtual a la que hay que darle "sistematicidad", y qué perspectivas tiene el retorno de la presencialidad. "El día que se pueda volver a la presencialidad, lo haremos. Imaginamos un esquema de intermitencia, probablemente con algunas localidades que puedan retornar quizá la semana que viene a las aulas y otras, no. Pero será así, de manera intermitente", insistió.

En otro orden, Cantero adelantó que se están trabajando determinadas alternativas para el segundo semestre, si se logra avanzar con la vacunación y garantizar la presencialidad, al menos con la alternancia descripta. "La intención es poder robustecer y consolidar el segundo semestre; estamos mirando todas las proyecciones y todas las alternativas para poder recuperar horas, días y contenidos", adelantó.