¿Cómo hacer para volver a correr tras haber sufrido Covid-19?

El coronavirus Covid-19 deja secuelas en una gran cantidad de las personas que sufrieron la enfermedad. Más allá del alta médica, es importante realizar los chequeos pertinentes y seguir las indicaciones profesionales antes de retomar la práctica del running.

Con el “ok” del médico, el primer paso sería buscar a un entrenador. Más que nunca, en esta etapa es fundamental la guía de un profesional, debido a todo lo que sufrió el cuerpo como consecuencia del Covid-19, incluyendo en muchos casos el sedentarismo, producto de las diferentes restricciones y los cambios de hábito en general.

Julia Stori (@pf.juliastori) y Patricio Díaz (@coachpatriciodiaz) son dos entrenadores que se unieron para brindar un servicio de asistencia para todas aquellas personas que hayan transitado el coronavirus y quieran retomar, o iniciar, la actividad deportiva: "El primer paso para retomar la actividad física es sentirnos bien en la vida cotidiana. Hay que quitarle alarmismo al asunto, si me siento cansado es normal y no significa que tengo algo grave, pero también ser conscientes de algo muy importante: ‘¿En qué situación física me encontraba antes del Covid?’", manifiestan en diálogo con Ámbito.

“Antes de exigir a nuestro organismo a realizar una actividad física leve, no debemos sentir un gran malestar muscular ni cardiorrespiratorio en nuestras actividades diarias”, agregan los profesores de educación física, quienes prosiguen: “La segunda condición es tomarnos las cosas con calma: no hay que pretender volver a la misma intensidad y rutina que llevábamos antes".

¿Cómo volver a correr tras el coronavirus?

Antes de volver al running, es fundamental recurrir al personal médico especializado y a un entrenador. En el primer caso, los que se recomienda es consultar a un cardiólogo y un neumonólogo, quienes nos realizaran una serie de estudios (en general Eco Doppler más Ergometría y Espirometría más Tomografía) para asegurarnos que nos encontramos en condiciones de volver de a poco a la exigencia física.

Luego, será del entrenador. Su función será la de realizar una evaluación superficial del individuo y dosificar la carga de entrenamiento, siempre con el norte en la recuperación del físico de la persona.

Secuelas más comunes del Covid-19 en personas sintomáticas

Dolor muscular y osteoarticular

Fatiga y debilidad

Presión en el pecho

Incapacidad pulmonar

Trastornos del sueño

Depresión y ansiedad

Seguimiento y estructura para volver

El seguimiento y la estructura de trabajo que propone un profesional es fundamental para lograr los objetivos. Esto es clave especialmente cuando una persona se inicia en una disciplina o cuando se vuelve de una enfermedad.

“Un profesional idóneo no se define solo por su titulación, sino por las herramientas que posee para resolver las situaciones que se le presentan. Siendo este un contexto complicado es importante que la persona que empieza a entrenar sea evaluada minuciosamente para, a partir de este primer paso, se pueda armar un programa de entrenamiento que mejore las capacidades físicas y permita disfrutar de un proceso lento e inteligente. Vísteme despacio que tengo prisa, sigue teniendo vigencia”, cerraron los entrenadores.

