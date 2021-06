Hacemos Santa Fe, un espacio para "hacer las cosas de manera distinta"

A finales del año 2020, en una reunión, intendentes, presidentes comunales y dirigentes sindicales debatieron y pidieron la conformación de un espacio. Ahí comenzaba a gestarse la idea de Hacemos Santa Fe. Muchos jóvenes que venían militando por el proyecto para gobernar Santa Fe, por la candidatura de Omar Perotti, solicitaban un lugar donde identificarse, participar y formarse.

"El lanzamiento de Hacemos Santa Fe -el pasado viernes- tuvo mucha gente. Hubo más de 900 personas en el Zoom, dos mil que lo siguieron por Youtube y 500 por Facebook. Para nosotros fue sorprendente y muy emotivo porque vi mucha gente con la que compartimos años de militancia y trabajo; y mucha satisfacción porque este espacio en los hechos venía existiendo pero no formalmente, no tenia un nombre, un manifiesto de valores expresados, una razón de ser. Le pudimos dar forma y es muy bueno. Este proyecto es un sentido de pertenencia a un modelo de gestión que lidera Omar Perotti en la provincia de Santa Fe", resaltó el senador nacional Roberto Mirabella en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

"A fin del año pasado de alguna manera se debatió el tema y Omar (Perotti) alentó a que se junten, organicen y constituyan. Partimos de esa premisa y hubo muchas manifestaciones de dirigentes, lideres locales y territoriales que participaron, donde manifestaron su sentido de pertenencia a hacer las cosas de manera distinta", indicó Mirabella.

Gobernar en pandemia

El senador nacional dijo que el Gobierno provincial lleva 18 meses y 15 de ellos fueron en pandemia, lo cual constituye un dato no menor. "El esfuerzo y la plata que se puso en el sistema de salud de la provincia fue fenomenal. Se triplicaron las camas de terapia intensiva: cuando arrancó Perotti había 156 y hoy hay más de 480 en el sector público solamente. Hubo una inversión millonaria en equipamiento, insumos, se construyeron hospitales modulares en tiempo récord, y se comenzó un plan de vacunación extraordinario, masivo. Es muy probable que nos recuerden por la gestión que venció a la pandemia", expresó.

"A pesar de los cambios de prioridades y los palos en la rueda, sostuvimos la actividad productiva. Se está llevando adelante un plan de inversión pública millonario en rutas, agua, cloacas, viviendas, escuelas. Y en cada localidad de la provincia, hubo una transferencia de recursos muy importante. El Gobernador fue muy claro tanto en la campaña como en la práctica de su gestión: todo lo que está bien se va a continuar y se va a terminar. Si hay algunas obras que estaban mal enfocadas, se corregirá y terminará", ratificó el legislador.

Mirabella recordó que "después del acuerdo con la deuda que nos dejó el Gobierno anterior, con todos los contratistas del Estado que se terminó de consolidar a mitad del año pasado y se comenzó a pagar, se retomó casi todo. Lo que no se continuó y decidimos cortar son los vínculos con el delito. Nosotros no necesitamos acuerdos con el delito para gobernar, y eso lo dijimos desde el primer día que juró Perotti".

El senador nacional, en un contexto de crisis sanitaria, indicó que se necesita menos división y más unión; menos odio y mayor voluntad de todos para tirar del mismo carro. "Hoy la gente necesita respuestas. Pero también hay un camino de esperanza. Llevamos más de 1 millón de vacunados en la provincia", finalizó.

