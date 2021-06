La planificación de Uruguay para la Copa América

El seleccionado uruguayo finalmente no tomará la opción que por ejemplo sí adoptó Argentina, para hacer base en su predio del departamento de Canelones y viajar solamente un día antes de cada partido de Copa América que jugará en Brasil.

“A diferencia de Argentina, nosotros no tenemos la fecha libre en el medio de la fase de grupos sino en el comienzo mismo de la competencia, por lo que la posibilidad de ir y venir desde Brasil no resulta práctica", tenemos en el inicio de la Copa América y no nos queda en el medio”, le anticipó el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gastón Tealdi, al suplemento deportivo Ovación del diario El País, de Montevideo.

Uruguay debutará el viernes 18 de junio a las 21 en Brasilia frente a Argentina, por la segunda fecha del Grupo B, y hasta la semana pasada la planificación marcaba el viaje a Brasil el lunes 14, pero en las próximas horas se definirá el día exacto ya que seguramente la delegación vaya a la capital del país posiblemente un día antes del debut.

Posteriormente, la logística prevista haría que Uruguay permanezca en Brasilia para tener un viaje más corto el lunes 21 para enfrentar a la selección de Chile a las 18 en el Estadio Arena Pantanal, de Cuiabá.

El jueves 24 Uruguay se medirá ante la selección de Bolivia en ese mismo horario e idéntico escenario, para luego cerrar su participación en el grupo ante Paraguay el lunes 28, desde las 21, en el Estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro.