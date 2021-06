Gimnasios de Rosario podrían reabrir ante la merma de contagios

Gimnasios rosarinos elevaron otro pedido al Gobierno provincial para que autoricen la reapertura de los locales antes "una merma de contagios por coronavirus".

Además, las dos entidades que agrupan agrupan a la instituciones en la ciudad santafesina también presentaron la carta a la Municipalidad de Rosario.

"Nos basamos en la baja de contagios y pedimos la reapertura de la actividad con la adaptación de las mediciones a cargo de la Municipalidad de la calidad de ventilación y de aire", manifestó Luciano Gottig, referente de la Asociación de Gimnasios de Rosario.

Por su lado, Sabrina Ferrara, presidenta de la Cámara de Gimnasios, dijo que "las condiciones epidemiológicas están dadas, estamos ante una curva que parecería aplanada, y a partir de ahí empiezan a bajar escalonadamente".

Además, admitió que “decirle a alguien que no puede trabajar debe ser por una causa justa. No generamos sociabilización porque trabajamos con turnos y por horario pre estipulado, y nuestra actividad no contagia”.