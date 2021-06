El pedido de Jey Mammón tras el escándalo con Cris Morena

En la participación de Malena Guinzburg en el equipo de Los Mammones (América), Jey Mammón realizó un contundente pedido e hizo mención del escándalo ocurrido con Cris Morena, quien expresó días atrás una frase gordofóbica.

La humorista de 42 años de edad reemplaza a Gabriel Schultz debido a que este fue aislado por precaución, y comenzó este lunes con “los tapones de punta”.

"terminemos con esto de cómo se ve la gente”, expresó el comediante y conductor.

Luego de que el presentador de televisión y radio le pida a Silvina Escudero que muestre su ropa y “haga la patita” a modo de cábala (levantar la pierna estando sentada en el sillón), fue la hija de Jorge Guinzburg quien procedió a realizar ese movimiento y lanzó un chiste sobre el motivo de su presencia en el programa.

“Tengo miedo de que me hayan llamado por un parecido, por el physique du rol. Espero realmente, por mi salud mental y para estar algún día con Cris Morena, que no”, disparó la actriz.

Jey contestó con un pedido y elogiando a su colega. “Es por un ingrediente humorístico, como lo tiene Gaby Schultz, que no le puede faltar a este plato de comida. Además sos una diosa, terminemos con esto de cómo se ve la gente”, expresó el comediante.

Qué dijo Jey Mammon sobre las palabras de Cris Morena

Días atrás, Jey Mammón se expresó al respecto de los dichos de Cris Morena en diálogo con Fabián Doman, periodista que condenó severamente lo ocurrido con la productora, que dijo que él podría conducir una potencial remake de Jugate Conmigo si baja de peso.

“Creo que estaba nerviosa y disparó para cualquier lado (…) Probablemente sea un concepto de tele con gente que responda a ciertos cánones, no tengo idea, pero la realidad es que yo dije lo que pienso”, indicó el músico en Radio La Red.

“Personalmente no me afectó el comentario. Entiendo la repercusión porque hay miles de personas del otro lado, entonces cuando uno habla en tele no le habla solamente al que está ahí, te estás metiendo en las casas de los demás. Yo soslayé mucho más el momento que la conocí, cuando hablamos de mi papá y de su hija Romina, que cantamos, que nos divertimos, sí, obvio, el acento está puesto en ese momento, pero tengo que decir que a mí no me afectó en lo más mínimo porque ya lo tengo trabajado", precisó Jey.

