La pequeña Valentina dio sus primeros pasos, a 45 días de iniciar el tratamiento

Valentina, la nena rosarina de dos años que logró conseguir -gracias a una fuerte campaña en redes sociales y medios- un costoso medicamento para su enfermedad genética comenzó a dar sus primeros pasos. Un gran avance si se considera que hace apenas 45 días comenzó el tratamiento contra la artrofia muscular espinal, enfermedad que amenazaba con dejarla postrada y ponía en riesgo su vida.

"Estaba el papá jugando con Valen y de repente me grita que vaya rápido. Estaba haciendo sus primeros pasos, no lo podíamos creer. Ella caminaba y a mí se me caían las lágrimas", contó Gisela, la mamá de Valentina. "Evoluciona muy bien, el medicamento da sus frutos, estábamos contando los días para ver la evolución y finalmente llegó", celebró en diálogo con medios rosarinos.

"Desde el momento en que se infundió nosotros todos los días esperábamos ver algo nuevo. Fuimos viendo cosas pero muy leves. Estaba más firme en sus movimientos, dura más tiempo haciendo cosas, no se agota tan rápido. Pero no esperábamos ver una evolución tan buena, pensábamos que iba a llevar más tiempo que diera sus primeros pasos", admitió.

Gisela, precisó que "esto es medicación más kinesiología, hay un trabajo de todos los días de hace mucho tiempo para que vaya recuperando los músculos que fue perdiendo. Tiene que aprender a caminar, como otros nenes hacen a los 8 meses o al año de vida. Sabemos que es un trabajo de hormiga y estamos todos trabajando para que lo logre".

La movida fue contrarreloj ya que la nena necesitaba el medicamento antes de cumplir los dos años. El 23 de abril, un día antes del segundo cumpleaños de Valentina, y tras una campaña de difusión por redes sociales y medios de comunicación, la familia logró que Galeno, la obra social, le cubra el medicamento.

"Este es el primer medicamento de la terapia, pero sirve como plataforma para tratar otras enfermedades y es algo esperanzador. Con esta única dosis ya está. A través de un virus lleva un gen funcional que sirve de suplemento para el que tiene dañado en su cuerpo", contó en aquel momento Fabián, el papá.